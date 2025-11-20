Soteras replica a los clubs de fútbol que piden elecciones anticipadas: "Son movimientos subterráneos"

Joan Soteras, el presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), ha respondido a las alusiones de los portavoces de los 441 clubs que presentaron sus firmas en la sede federativa para que se convoque una Asamblea General Extraordinaria que dé paso a unas elecciones anticipadas a la presidencia. Las últimas se celebraron en febrero de 2023, que están siendo investigadas por los tribunales de justicia, y eran una repetición de las que hubo en mayo de 2022 por la existencia de votos irregulares.

Soteras, a través de una nota pública de la Federació replica a las "afirmaciones populistas" emitidas recordando que en las tres asambleas celebradas durante el mandato, los clubs "siempre han mostrado un apoyo mayoritario" e identifica la cantidad de firmas recogidas con "los votos obtenidos por el candidato [Juanjo] Isern".

La iniciativa tramitada por el despacho Vosseler Advocats contó con la participación de tres presidentes de club en representación de los demás: Joan Agustí (UE Olot), Antonio Morales (Fundació Grama) y Lluís Fàbregas (Nàstic Tarragona).

La candidatura de Juanjo Isern, en febrero de 2023. / TATIANA PEREZ / DDG

"Movimientos subterráneos"

"Estas urgencias para avanzar el proceso electoral, después de que el TSJC [Tribunal Superior de Justícia de Catalunya] confirmara mi mandato, sólo obedecen a intereses personales", afirma Soteras, anunciando que una futura intervención cuando se haya verificado el expediente para la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Los 441 clubs superan el 15% de los avales necesarios para la petición, ya que el censo de afiliados es "de cerca de 1.300 clubs", según la nota. El doble: un 33%.

"Todos estos movimientos subterráneos, en los que nos hemos visto involucrados durante los últimos años, siempre están liderados por el mismo grupo de personas y que en el pasado utilizaron la Federació Catalana de Futbol por cuestiones personales y que, en ningún caso, benefician a la buena dinámica de trabajo que ha liderado esta Junta Directiva", añade Soteras, que replica a las acusaciones de "inoperancia y mala praxis" con que en las 233.532 licencias registradas en 2024 supusieron un "récord absoluto", que en la temporada 2023-24 la Federació invirtió 3.803.986,83 euros y que durante el mandato del dirigente vallesano, la FCF ha pasado de un fondo de maniobra negativo de 2,5 millones a uno positivo de 3,3 millones.