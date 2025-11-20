Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CISMA EN LA FEDERACIÓ

Soteras replica a los clubs de fútbol que piden elecciones anticipadas: "Son movimientos subterráneos"

441 clubs catalanes de fútbol presentan sus firmas para convocar elecciones

Joan Soteras, en la sede de la Federació Catalana de Futbol.

Joan Soteras, en la sede de la Federació Catalana de Futbol. / Dani Barbeito / SPO

Joan Domènech

Joan Domènech

Joan Soteras, el presidente de la Federació Catalana de Futbol (FCF), ha respondido a las alusiones de los portavoces de los 441 clubs que presentaron sus firmas en la sede federativa para que se convoque una Asamblea General Extraordinaria que dé paso a unas elecciones anticipadas a la presidencia. Las últimas se celebraron en febrero de 2023, que están siendo investigadas por los tribunales de justicia, y eran una repetición de las que hubo en mayo de 2022 por la existencia de votos irregulares.

Soteras, a través de una nota pública de la Federació replica a las "afirmaciones populistas" emitidas recordando que en las tres asambleas celebradas durante el mandato, los clubs "siempre han mostrado un apoyo mayoritario" e identifica la cantidad de firmas recogidas con "los votos obtenidos por el candidato [Juanjo] Isern".

La iniciativa tramitada por el despacho Vosseler Advocats contó con la participación de tres presidentes de club en representación de los demás: Joan Agustí (UE Olot), Antonio Morales (Fundació Grama) y Lluís Fàbregas (Nàstic Tarragona).

La candidatura de Juanjo Isern, en febrero de 2023.

La candidatura de Juanjo Isern, en febrero de 2023. / TATIANA PEREZ / DDG

"Movimientos subterráneos"

"Estas urgencias para avanzar el proceso electoral, después de que el TSJC [Tribunal Superior de Justícia de Catalunya] confirmara mi mandato, sólo obedecen a intereses personales", afirma Soteras, anunciando que una futura intervención cuando se haya verificado el expediente para la convocatoria de una asamblea extraordinaria. Los 441 clubs superan el 15% de los avales necesarios para la petición, ya que el censo de afiliados es "de cerca de 1.300 clubs", según la nota. El doble: un 33%.

"Todos estos movimientos subterráneos, en los que nos hemos visto involucrados durante los últimos años, siempre están liderados por el mismo grupo de personas y que en el pasado utilizaron la Federació Catalana de Futbol por cuestiones personales y que, en ningún caso, benefician a la buena dinámica de trabajo que ha liderado esta Junta Directiva", añade Soteras, que replica a las acusaciones de "inoperancia y mala praxis" con que en las 233.532 licencias registradas en 2024 supusieron un "récord absoluto", que en la temporada 2023-24 la Federació invirtió 3.803.986,83 euros y que durante el mandato del dirigente vallesano, la FCF ha pasado de un fondo de maniobra negativo de 2,5 millones a uno positivo de 3,3 millones.

