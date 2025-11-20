Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Grave lesión

Portu sufre una rotura de ligamento cruzado anterior y dice adiós a la temporada

El extremo del Girona, de 33 años, se lesionó en el entrenamiento de este miércoles y pasará este viernes por el quirófano.

Portu, durante un partido del Girona.

Portu, durante un partido del Girona. / Associated Press/LaPresse / LAP

El atacante del Girona Cristian Portugués, Portu, sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, según informó el club este jueves.

Portu se lesionó durante el entrenamiento del miércoles y su baja supone un nuevo revés para Míchel Sánchez, que tiene al equipo en cuadro en la portería y en la defensa.

El futbolista murciano fue visitado por el doctor Ramon Cugat este jueves y este viernes ya será intervenido quirúrgicamente.

Cinco titularidades

Esta temporada, Portu, de 33 años, sumaba cinco titularidades en once partidos y 530 minutos entre LaLiga y la Copa del Rey.

En su comunicado, el Girona muestra todo su "apoyo" al jugador "en este momento complicado" y le desea "una recuperación rápida y satisfactoria". El extremo murciano, de 33 años, se pierde lo que resta de temporada.

