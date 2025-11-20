Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clasificación Mundial 2026

Italia comienza su repesca frente a Irlanda del Norte en su lucha por ir al Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo en Zúrich.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el sorteo en Zúrich. / Associated Press / LaPresse

Efe

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para obtener los cuatro billetes para el Mundial de 2026.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza) fijó también las otras eliminatorias de los doce equipos europeos participantes: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Cuadro del sorteo de la repesca europea para el Mundial.

Cuadro del sorteo de la repesca europea para el Mundial. / Afp

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se enfrentarán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir los cuatro billetes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La primera ronda de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales tendrán lugar cinco días después, el día 31.

