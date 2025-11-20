Entre el empate y el apagón: el Barça se encalla ante el Chelsea (1-1)

En la vida, llega un momento en el que piensas que lo has vivido todo. Que las casualidades ya se te han dado, que los escenarios los has superado todos. Pero justo, cuando piensas eso, viene la vida y te dice que buena suerte. El Chelsea-Barça (1-1) apuntaba, como siempre, un duelo entre dos gigantes europeos. Pero un fallo tecnológico (el partido se paró unos minutos por un problema técnico) y una grada vacía irrumpieron en la primera parte para desconfigurarlo todo.

Y es que apenas había aficionados en el campo. Esas noches con las gradas llenas, de ambiente eléctrico, de cánticos ensordecedores que amedrentaban rivales fueron un recuerdo lejano. Stamford Bridge tan solo tenía media grada de lateral y media de tribuna con aficionados, en una imagen pobre muy preocupante. Por lo que representa y recuerda. La apuesta, tal y como se hace, se quita. Y de nada vale lo logrado si no se cree.

Carpenter y Pajor

Pero el Chelsea se preocupó de ponerle más ganas. Las inglesas estuvieron un punto más intensas, con un ritmo vertiginoso que pilló al Barça con una presión asfixiante. Se sentía muy cómodo el conjunto de Sonia Bompastor con el guion de partido que estaba escribiendo y, sin duda, aprovechó el buen momento para adelantarse en el marcador. Tremendo misil envió Carpenter al fondo de la red de la portería de Cata Coll. Imposible para la guardameta azulgrana, que voló pero no pudo ni oler el balón.

Contrarrestó rápido el azulgrana. Ewa Pajor vio cómo el primer balón que envió al fondo de la red terminó en nada por un fuera de juego muy justo. Pero el segundo vaya si contó. Sobre el punto de penalti enganchó un balón muerto y perforó la portería 'blue' para devolver el empate al marcador. Se reseteaba el encuentro y con ello la tecnología. De repente, la señal cayó en todo el estadio. El VAR dejó de funcionar en el 35 de partido y la colegiada tuvo que parar el encuentro. El generador de la unidad móvil que emitía la retransmisión para todos los países del mundo se apagó y, sin él, era imposible reanudar el partido.

Alexia miraba con cara de incredulidad a Lucy Bronze mientras le contraba que sucedía. Totalmente surrealista esos casi 10 minutos que las futbolistas terminaron reuniéndose con sus técnicos en la banda a la espera de que se reanudara el partido conviviendo con el frío de Londres. Mapi se puso hasta el anorak mientras tanto.

Gol anulado

Cuando el balón volvió a rodar, el partido tuvo otro ritmo. Ese vaivén se calmó y ambos equipos se reservaron las fuerzas. Ya no daba a lugar la precipitación o las prisas; el encuentro se había convertido en uno de los que se cocinan a fuego lento. Le anularon un tanto al Chelsea por posición ilegal en el último cuarto de hora de partido, antes un balón que Alexia estuvo a punto de enviar al fondo de la red con un chu potente desde fuera del área. Las ocasiones más inquietantes llegaban desde el bando inglés, pero el conjunto de Pere Romeu se mantuvo convencido en su plan. Ona Batlle estuvo inconmensurable, atajando las llegadas del equipo de Bompastor y evitando que consiguieran dominar por su banda.

Pero no bastó, porque de cara a portería el Barça no se encontró. Provó poco, y sobre todo gracias a Ewa Pajor y Ona Batlle, y no bastó para ponerse por delante en el marcador. Y, cuando parecía que los duelos entre Chelsea y Barça siempre se encaminaban por los mismos derroteros, llegó el primer empate entre ambos equipos. La igualdad en el marcador no terminaba de ser una muy mala noticia para las azulgranas, ya que con el punto se colocaban líderes de la clasificación del torneo europeo.

Mirando los números, ni tan mal. Pero en Can Barça eso no siempre vale. La entidad azulgrana pone tanto valor al resultado a cómo se ha llegado a él. Y contra el Chelsea, las futbolistas del Barça no dieron su mejor imagen. Estacando en el centro del campo, notando mucho la ausencia de Patri Guijarro, está intentando hacer cosas distintas para no depender de su eje vertebrador debilitado.

Un empate, el primero en la historia de los encuentros entre Barça y Chelsea, confirma que la vida, a veces, te sorprende cuando menos te lo esperas.