Dineral en el Bernabéu: Ayuso y Almeida se dejaron 3,3 millones de euros, mientras que los turistas solamente 22 millones en comidas

Madrid se convirtió este fin de semana en el centro mundial del deporte al albergar el primer partido de la NFL celebrado en Europa. Más de 78.000 espectadores acudieron a uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, pero esta vez, en España. El recinto del Real Madrid fue el encargado de acoger el acontecimiento, que vio como los Miami Dolphinhs se llevaban el encuentro ante los Washington Commandersm (16-13).

Un partido que terminó con la victoria de los Miami Dolphins frente a los Washington Commanders por 16-13 en la prórroga. Las administraciones implicadas, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, consideran que la cita ha sido un éxito: el Santiago Bernabéu lleno, un notable flujo de turistas y una enorme presencia mediática. Sin embargo, el acontecimiento no fue gratuito: el Gobierno regional aportó 1,5 millones de euros y el Consistorio madrileño otros 1,8 millones.

La gran inversión de Madrid

Este partido forma parte de la estrategia conjunta entre ambas administraciones para posicionar a Madrid como sede de grandes eventos internacionales, como ocurrirá con el futuro Gran Premio de Fórmula 1. El objetivo es atraer visitantes con alto poder adquisitivo, especialmente estadounidenses, que ya constituyen el grupo de turistas más numeroso de la ciudad, con más de un millón de llegadas en 2024 y un gasto medio superior a los 2.400 euros. El acuerdo firmado ese mismo año especificaba que el encuentro serviría para reforzar la imagen de Madrid como destino cultural, patrimonial y de ocio a escala global.

El estadio Santiago Bernabéu volvió a transformarse para acoger este acontecimiento inédito en España, ofreciendo un formato adaptado al fútbol americano y mostrando su versatilidad como recinto para grandes espectáculos internacionales. Según la patronal Hostelería Madrid, solo el impacto en bares, restaurantes y comercios pudo alcanzar los 21,2 millones de euros. El partido reunió a 78.610 asistentes y atrajo a unos 42.000 turistas internacionales, en su mayoría procedentes de Estados Unidos y distintos países europeos. Con un perfil de gasto medio-alto, estos visitantes generaron entre 8,4 y 16,8 millones de euros únicamente en restauración, cifra a la que se añade el consumo de visitantes nacionales. Además, las reservas hoteleras superaron los 15 millones de euros.

Una decisión estratégica

Las previsiones son optimistas. En 2023, los partidos de la NFL congregaron una media de 17,9 millones de espectadores. Para asegurar un retorno turístico en las próximas semanas, la Comunidad y el Ayuntamiento exigieron que el nombre de Madrid apareciera en el emblema oficial del evento y en las publicaciones de la NFL en redes sociales.

Asimismo, la retransmisión debía mostrar al menos dos lugares emblemáticos de la ciudad. Para Ayuso, el partido confirma que Madrid atraviesa un momento de máxima proyección global, siendo un destino “dinámico, vibrante y cada vez más deseado”.