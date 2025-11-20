El Barça prepara una gran fiesta para su regreso al Camp Nou: The Tyets, Figa Flawas y algunas sorpresas

Colorido en la grada y espectáculo en el césped, eso es lo que el FC Barcelona ha organizado para su gran regreso al Spotify Camp Nou este sábado 22 de noviembre. El partido contra el Athletic Club de Bilbao (16.15 h.) pasa a segundo plano para la gran fiesta que planea el club azulgrana: fuegos artificiales, conciertos y una gran sorpresa en el saque de honor. El acceso al estadio se abrirá a partir de las 14.15 h., dos horas antes del inicio del enfrentamiento, a lo largo de las cuales los aficionados podrán disfrutar de una celebración a la altura del histórico evento, pero también durante y al final del partido. A pesar de que se organizara un entrenamiento a puertas abiertas como prueba piloto el pasado 7 de noviembre, esta será la fecha que quedará marcada para la historia y el club azulgrana quiere que sea recordada como un "hito emocional único para todos los socios, socias y afición que esperaban con ilusión ese momento."

Después de casi 1.000 días lejos de su feudo, el Barça no escatima en gastos y ha querido regalarle una experiencia única a los 45.000 aficionados que tendrán el honor de estar presentes en un día muy especial para la entidad. El primero en aparecer será Mon DJ, "que pondrá ritmo a las primeras sensaciones del regreso" según lee el comunicado oficial. Se espera que sea él quien genere el ambiente de fiesta con los aficionados que vayan tomando asiento, hasta que 15 minutos antes del partido tomen el relevo el grupo musical Figa Flawas, justo después del calentamiento final de los jugadores y como cuenta atrás para el momento del himno.

Music will be part of the return to Spotify Camp Nou. Figa Flawas will perform before the match. pic.twitter.com/vHMdTdPBh5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2025

Mientras tanto, el Barça quiere que el espectáculo también se produzca fuera del césped, y ha hecho un llamamiento para que todos los culers tiñan las gradas de los colores del club, que se vistan con la camiseta azulgrana, que lleven bufandas y "todo aquello que identifique al equipo", para que el Spotify Camp Nou "luzca espectacular en este día tan especial." El aforo limitado dificulta que se pueda formar un mosaico cuando salgan los futbolistas al terreno de juego como muchas otras veces se ha dado en el Camp Nou, pero algo innegociable es el Cant del Barça, el himno oficial del club que en lugar de sonar como siempre, será interpretado en directo por el Cor Jove del Orfeó Català mientras es "acompañado de un espectacular montaje pirotécnico sincronizado con la música."

Sorpresas por resolver

El Barça ha revelado quiénes darán voz a la gran fiesta, pero no el encargado de hacer el saque de honor previo al pitido inicial. "El saque inicial de honor será especial… Pero lo mantendremos en secreto", puede leerse en la publicación de la cuenta oficial de X del club azulgrana. El único indicio oficial hasta ahora lo ha dado Elena Fort, vicepresidenta del Barça, quien ha expresado que tan solo es su opinión, pero que para ella "el presidente del Barça es quien merece hacer el saque de honor".

Los jugadores se encargarán de proporcionar el show durante los 45 minutos posteriores al gran enigma todavía por resolver. En el descanso, como si se tratara de la Super Bowl, actuará otro grupo de música catalana: The Tyets, "que ya ha animado en otros partidos del primer equipo." Según destaca el comunicado del Barça, está previsto que la programación de la fiesta se extienda hasta después del partido, pero no se conocen detalles de cuál pueda ser la sorpresa que despida el regreso del club azulgrana al Spotify Camp Nou. "Estas son sólo algunas de las actividades que harán de esta jornada una celebración inolvidable para todo el barcelonismo. El regreso al Spotify Camp Nou merece una fiesta a la altura de su historia", cierra el comunicado oficial del Barça.