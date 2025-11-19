Xavi Pascual y sus razones para volver al Barça: "Ganar y hacer felices a los culés"

Acudió a la sala de prensa con americana y camisa blanca. No era una simple previa al partido de Euroliga que enfrenta al Barça al Efes, a domicilio en Estambul este jueves (18.30 h.), con el añadido de que debutará con el equipo. Era también su presentación como entrenador en el regreso a la entidad azulgrana.

Y no fue breve la comparecencia. Xavi Pascual expuso sus motivos para regresar al Barça, sus sensaciones personales en iniciar una segunda etapa al frente del equipo y sus expectativas. "Vengo solo por una razón: ganar", sentenció pronto.

Pero no existe solo una razón. Como mínimo hay otra, íntimamente ligada a la primera: "Hacer felices a los aficionados".

Ilusión tras el fracaso

Su mera llegada ha logrado agitar a la hinchada, y también a los jugadores. Darío Brizuela subrayó "la ilusión" que había generado la llegada de Pascual, al que avala su trayectoria profesional, que cierra una etapa en la que el equipo iba dando tumbos. "Cuando hay un cambio de entrenador es una responsabilidad compartida, es un fracaso de todos", admitía el alero vasco. Era la cuarta vez que lo vivía Brizuela.

Darío Brizuela frente a Kobi Simmons, del Baskonia, en el duelo del pasado domingo. / AFP7 vía Europa Press

La de Pascual también es su cuarta vez, la tercera si se descuenta el inicio de su carrera, en febrero de 2008, cuando relevó a Dusko Ivanovic formando parte de su cuerpo técnico. Permaneció en el club hasta 2016 y luego pasó por el Panathinaikos (2016) y el Zenit San Petersburgo (2020). Nueve años después, sustituye a Joan Peñarroya con un bagaje y una experiencia que le permiten tener una visión muy amplia del básquet europeo.

Dos meses

"El Barça juega ganar, no juega para estar ahí", aseguró, dando a entender que no pide tiempo ni indulgencia, aunque sí deslizó que necesita dos meses -"si nos respetan las lesiones, precisó- para que el equipo adquiera el nivel técnico-táctico que desea. Sabe Pascual, porque lo aprendió, primero de aficionado y luego de técnico, que "en el Barça no existen las temporadas de transición". Ni siquiera con las excusas de los recortes presupuestarios.

Xavi Pascual. / Enric Fontcuberta / EFE

"No estoy aquí para construir para el año que viene, sino porque creo que podemos hacer cosas esta temporada. Si hubiera sentido que no puedo ganar con este equipo no lo habría cogido, habría dicho que, si deseaban, que vinieran el año que viene", explicó Pascual con aparente convicción.

"El Barça juega ganar, no juega para estar ahí", recuerda Pascual, consciente de que "no existen las temporadas de transición"

No era tanta la convicción. La conversación con Joan Laporta, el presidente que le dio la primera oportunidad con 35 años (ahora tiene 53) iba a ser irresistible para él. Sabía Pascual que todo se estaba encarrilando de vuelta al Palau y se cumpliera "el presentimiento" que siempre ha sentido desde que se marchó en 2016.

"La presión que siento es la misma, porque es la mía, la que siento en cada partido como si fuera el último de vida; la responsabilidad es mayor porque las segundas etapas son más difíciles y esperas no defraudar a nadie", reconocía el técnico que reunió en ocho temporadas y media 12 títulos con el Barça; entre ellos, cuatro Ligas y una Euroliga.

"La presión que siento es la misma, porque es la mía, la que siento en cada partido como si fuera el último de vida; la responsabilidad es mayor porque las segundas etapas son más difíciles y esperas no defraudar a nadie" Xavi Pascual — Entrenador del Barça

Clyburn lanza un tiro en el reciente Barça-Virtus Bolonia con Óscar Orellana, el técnico interino, al fondo. / FCB / Europa Press

La transición perfecta

De momento, el proceso de la sucesión técnica ha salido muy bien. Aunque el acuerdo quedó sellado el pasado miércoles por la tarde, Pascual ha esperado (ansioso en casa) a que Óscar Orellana dirigiera los dos partidos siguientes, saldados con sendas victorias que han dado "un respiro muy grande" a la sección, que no se encuentra "en una dinámica de ganar títulos". De momento.

La prioridad es enderezar el rumbo en la Liga Endesa para que el Barça se consolide entre los ocho primeros y participe en la Copa del Rey, de lo contrario sería un fracaso mayúsculo.

Siguen todos

Antes que los buenos resultados, imperativos, el Barça ha de recuperar sus esencias, a juicio de Pascual. El famoso adn entendido como idiosincrasia más que un estilo de juego, que será pragmático, insinuó el entrenador. "El Barça ha de ser un ejemplo en respeto, educación, imagen, en la reacción a la victoria y en la derrota, y luego podemos hablar de básquet", anunció.

"El Barça ha de ser un ejemplo en respeto, educación, imagen, en la reacción a la victoria y en la derrota, y luego podemos hablar de básquet"

En ese sentido se enmarca la actitud que ha tomado al asumir el mando. "No tomo decisiones en función de lo que me dicen los demás, sino por lo que veo, lo que siento y lo que interpreto", remarcó. Y ante los diversos análisis de si el Barça necesita un pivot, un base o lo que desea, Pascual da continuidad a toda la plantilla durante un tiempo. "No quiero fichar a nadie hasta que no vea la realidad con mis ojos entrenando con ellos", adelantó, exteniendo esa consideración a todo el staff de Peñarroya, con el que seguirá trabajando.