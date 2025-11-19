Hunt clasifica al Joventut para el top-16 de la Champions sobre la bocina

Cameron Hunt, con un tiro a media distancia sobre la bocina de la prórroga, dio este miércoles la victoria al Joventut por 97-95 ante el Hapoel Holon israelí y su consiguiente billete para el top-16 de la Liga de Campeones.

Los badaloneses, con cinco victorias en cinco partidos, sellaron matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda a falta de una jornada para acabar la fase regular en un choque que se disputó a puerta cerrada en el Olímpic.

Buen comienzo local

Como de costumbre, el Joventut arrancó muy bien el partido y rápidamente abrió la primera brecha en el marcador tras unos muy buenos minutos en la pintura de Simon Birgander (10-4, min. 5).

Y de sueco a sueco, instantes después fue Ludde Hakanson el que se entonó para mantener la ventaja para los verdinegros ante los múltiples intentos de recortar por parte de los israelíes (15-10, min. 8).

Al final del periodo el partido se igualó y finalmente la Penya finalizó el cuarto con un ajustado 19-17 ante el Hapoel Holon.

La sexta marcha

El Joventut volvió a poner la sexta marcha en el acelerador y en un abrir y cerrar de ojos puso la máxima momentánea con un triple de Miguel Allen, algo poco habitual ya que no es ni mucho menos su especialidad (27-19, min. 13).

Sin embargo, tras el parcial verdinegro, los visitantes empezaron a meterlo prácticamente todo con un acertadísimo Xavier Munford y fueron capaces de darle la vuelta a la tortilla y provocar el tiempo muerto de Dani Miret (29-31, min. 16).

En el tramo final de primera mitad hubo un gran intercambio de golpes ofensivos y finalmente se llegó al descanso con un 43-46 favorable para los visitantes.

Reacción visitante

En la reanudación, el Hapoel Holon siguió en buena dinámica y dos buenas acciones consecutivas de Idan Zalmanson pusieron la máxima para los suyos (47-52, min. 23).

Y cuando mejor parecían estar los israelíes, el Joventut espabiló de la mano de un gran Birgander bajo aros para volver a poner a los suyos por delante tras muchos minutos sin hacerlo (59-56, min. 27).

Al final del tercer cuarto los verdinegros supieron mantener una pequeña ventaja y ponerse con un 67-61 a falta de los últimos diez minutos de partido.

Aparición de Ricky

El último cuarto arrancó con un parcial israelí que más adelante neutralizó Ricky Rubio para mantener a los badaloneses por delante (71-68, min. 33).

En los minutos posteriores hubo muchos fallos en ambos lados de la pista, pero en el Hapoel Holon se entonó Derrick Walton para empatar la contienda a falta de tres minutos para el final (73-73, min. 37).

Se llegó con igualdad hasta el final, y con los hebreos tres puntos arriba en el último minuto, Cameron Hunt forzó la prórroga con un triple (81-81), e incluso tuvo tiro para ganar antes del tiempo extra, pero su tiro no entró.

En la prórroga, de nuevo la igualdad reinó en la pista y un tiro de dos de Cameron Hunt sobre la bocina fue el decisivo para que el Joventut ganara por 97-95 ante el Hapoel Holon.

Ficha técnica:

97 - Joventut Badalona (19+24+24+14+16): Rubio (15), Hunt (20), Kraag (12), Allen (5), Tomic (12) -cinco inicial-; Drell (4), Hakanson (4), Vives (6), Birgander (11) y Hanga (8).

95 - Hapoel Holon (17+29+16+19+14): Munford (15), Walton (24), McRae (18), Carreira (8), Martin (-) -cinco inicial-; Rosser (5), Withers (2), Brooks (10), Zalmanson (8) y Kravits (5).