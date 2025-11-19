La Grada d'Animació del Barça se retrasa hasta que puedan entrar 62.000 espectadores al estadio

El Barça regresa al Spotify Camp Nou este sábado ante el Athletic con 45.000 espectadores y será la misma cantidad que entre al estadio frente al Eintracht Fráncfort el 9 de diciembre, después de que la UEFA haya concedido permiso al club para cambiar de estadio en la sexta jornada de la liguilla de la Champions League.

La meta de llenar al completo las dos gradas, y con ello poder ampliar el aforo hasta los 62.000 espectadores se retrasa hasta principios de 2026. El objetivo, si las obras discurren sin inconvenientes, sería en enero, ya que el último partido del año será el Barça-Osasuna del 13 de diciembre (18.30 h.) y el siguiente se retrasaría al 14 de enero, si el sorteo de los octavos de Copa lo dictaminara así, o el fin de semana del 24 y el 25 de enero con el Barça-Oviedo.

Entrenamiento de los jugadores del Barça en el Spotify Camp Nou el pasado 7 de noviembre, con la grada de Gol Nord vacía. / JORDI COTRINA / EPC

Saque de honor secreto

Limak habrá dispuesto de un mes de trabajos ininterrumpidos, a diferencia de lo que sucederá a partir de este sábado, donde se celebrará la reapertura con una fiesta, con actuaciones de Figa Flawas antes del encuentro y The Tyets al descanso. El Cor Jove del Orfeó Català interpretará el himno. Habrá un saque de honor que se preserva en secreto. Maria Elena Fort, la vicepresidenta del Barça, dijo ser partidaria de que lo hiciera Joan Laporta por la valentía de haber impulsado el Espai Barça en tiempos de crisis.

Mientras no se alcance el aforo de los 62.000 espectadores, no habrá Grada d'Animació en el estadio, ya que el lugar que se reserva para ella aún no está operativa. Los nuevos integrantes del espacio serán socios jóvenes que figuren en la lista de espera para conseguir un abono.

"Todavía se está acabando la normativa interna", explicó Fort después de la reunión de la junta en el monasterio de Sant Cugat del Vallès. Adujo la directiva barcelonista que los dirigentes pretenden "generar nuevas dinámicas" en la animación en aras de "poner al Camp Nou en el siglo XXI". No dijo, sin embargo, que la pretensión es erradicar a los elementos más conflictivos que provocaron incidentes por los que el club tuvo que pagar varias multas a la UEFA.

La junta directiva del Barça, en el monastario de Sant Cugat, donde se reunió este miércoles. / FC BARCELONA / SPO

Precios (caros) de mercado

Hasta que el estadio no esté acabado, con las 105.000 personas, y eso no sucederá hasta 2027, el régimen de entradas y abonos será de "provisionalidad". Entonces, aseguró Fort, se recuperará "la estructura de los 83.000 abonados que había en 2023". Mientras tanto, los precios se encarecerán.

A su juicio, son "precios de mercado" pese a que a varios sectores del barcelonismo ha escandalizado que la entrada más barata para el Barça-Athletic sea de 199 euros. El club pretende recuperar el "impacto negativo" que causó la disputa de dos partidos en el Johan Cruyff (menos de 6.000 personas) forzando mayores recaudaciones. "Los precios pueden provocar cierto enojo o sorpresa, pero pedimos paciencia y comprensión, son cosas puntuales y provisionales que regularemos con la fase 1C y cuando definitivamente volvamos", expuso Fort, admitiendo que el encarecimiento aplicado.

El primer partido europeo en el Camp Nou, frente al Eintracht evoca la última visita del cuadro alemán cuando sus aficionados invadieron el estadio el 14 de abril de 2022. Un día en el que Laporta se confesó "avergonzado". El Barça tiene la obligación de ceder un porcentaje de entradas para los seguidores germanos. Fort rechaza que se repita una situación igual "si no hay una reventa masiva de entradas".