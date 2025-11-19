Una España mermada quiere hacer olvidar a Alcaraz ante la peligrosa República Checa

La selección española de tenis, mermada por la baja del número 1 del mundo Carlos Alcaraz, se enfrenta este jueves a partir de las 10.00 horas a la República Checa en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis que se están disputando en Bolonia (Italia), en una eliminatoria en la que el conjunto capitaneado por Tomas Berdych parte ahora por delante con un equipo con tres jugadores de nivel y peligrosos en este tipo de superficies.

'La Armada' afronta esta eliminatoria al mejor de tres partidos, con dos enfrentamientos individuales y uno de dobles, con los jugadores que remontaron de forma histórica un 0-2 a Dinamarca en Marbella el pasado mes de septiembre, aunque con el duro golpe anímico que supuso la lesión del seis veces campeón de 'Grand Slam'. Sin su mejor jugador del año, el líder de España será Jaume Munar, que ha acabado la temporada con su mejor ranking histórico, el 36.

Rivales peligrosos

El balear perdió su partido individual de la última eliminatoria frente al danés Elmer Moller, pero la mejoría que ha experimentado este año en pistas duras le coloca como la mejor opción para enfrentarse al líder del equipo checo, que en principio debería ser Jiri Lehecka. El número 17 del mundo, peligroso en esta superficie, ya venció a Carlos Alcaraz en el torneo de Doha en febrero, y también tiene el cara a cara ganado contra Munar. Los dos enfrentamientos fueron en 2024 y el español no le ha ganado ningún set.

El duelo entre los primeras espadas será el segundo partido de individuales, mientras que el encargado de abrir la eliminatoria medirá a los jugadores que sus capitanes consideren como segunda opción. Todo parece indicar que en el caso de David Ferrer, este elegirá a Pablo Carreño, que ganó el punto decisivo en septiembre contra el mencionado Moller, y por delante de Pedro Martínez, héroe ante los daneses al ganarle el punto a Holger Rune, pero que desde entonces no ha vuelto a ganar un partido.

Con Marcel Granollers

El jugador asturiano, 88 del mundo, es el segundo de mayor ranking entre los tenistas seleccionados por 'Ferru' y fue el último en incorporarse a la selección para esta fase final. Carreño fue miembro del último equipo campeón, el de 2019, y su rival debería ser el joven de 20 años Jakub Mensik, campeón del Masters 1000 de Miami y al que ya se enfrentó en enero en Auckland, con derrota en tres sets. De todos modos, también está la opción de Tomas Machac, 32 del mundo que completa un equipo de muchas alternativas para Tomas Berdych.

La única novedad respecto a la eliminatoria contra Dinamarca será la presencia de Marcel Granollers, número 6 en el ranking de dobles, que aportará la experiencia que tiene en esta competición, como campeón en 2008, 2011 y 2019. El jugador catalán formará pareja, presumiblemente, con Pedro Martínez.

Por ello, el valenciano parece la mejor opción para el duelo de dobles, ya que ha hecho pareja con Granollers en cuatro ocasiones en la Copa Davis, saldadas con tres victorias y una derrota. Además, Martínez ha ganado los dos partidos de dobles que ha jugado este año, ambos con Jaume Munar como pareja, por las ausencias del catalán en las series ante Suiza y Dinamarca.