441 clubs catalanes de fútbol presentan sus firmas para convocar elecciones

De momento son 441 clubs. Pueden unirse algunos más. Pero más del 32% por ciento de todas las entidades afiliadas a la Federació Catalana de Futbol (FCF) -eran 1.371 clubs según el censo de 2024-, han presentado sus firmas para reclamar que el presidente del organismo, Joan Soteras, convoque una Asamblea General Extraordinaria con un único orden del día: las elecciones a la presidencia. Para que alguien le sustituya o para que sea ratificado en su cargo limpiamente, sin las sospechas de trampas que aún colean desde 2023 y que son causa de procedimiento legal.

Soteras está siendo investigado por presuntos delitos de administración desleal y falsedad en documento público y privado, después de que varios representantes de los clubs en aquellos comicios denunciaran que sus votos habían sido falsificados.

Ahora, algunos de esos clubs y otros, con el aval de sus firmas verificadas por un notario, se han presentado en la FCF reclamando una convocatoria anticipada de elecciones. Son más del 15% necesario -190 clubs- para pedir una asamblea extraordinaria. El presidente tiene 15 días de plazo para convocarla y, de aprobarse en ella la solicitud de un nuevo proceso electoral, deberían celebrarse 30 días después.

Varios de los clubs firmantes reclamando una asamblea extraordinaria. / Vosseler Advocats

Los 441 clubs, que esperan más adhesiones al hacerse público el paso que han dado, han pedido la intervención de Berni Álvarez, Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Al menos, para que supervise la transparencia y la legalidad de las futuras elecciones. Lo hizo Daniel Vosseler, el socio director de Vosseler Advocats, que aglutina la iniciativa de los equipos catalanes.

Ayuda de la Generalitat

"Ahora no se puede poner de perfil [Berni Álvarez] y por eso le pido auxilio para que sea quien fiscalice todo el proceso que se abre hasta el control de los votos en las elecciones. Queremos que cojan las riendas de la transparencia y la legalidad, porque son los que tienen la competencia y la capacidad", dijo el abogado. El bufete envió una copia de toda la documentación a la Generalitat y a la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC).

Tres clubs, mediante sus respectivos presidentes, ejercieron de portavoces de los demás. Cada uno expuso los motivos que les impulsan a dar ese paso. Lluís Fàbregas, del Nàstic Tarragona, entiende que necesitan "unas elecciones limpias, democráticas y transparentes, sin falsificaciones ni irregularidades" para sentirse representados por la directiva de la federación, que se distingue por "la inoperancia y la mala praxis" más allá de "estar inmersa en causas penales".

Joan Agustí, Antonio Morales, Daniel Vosseler y Lluís Fàbregas (de izquierda a derecha), en su intervención. / Vosseler Advocats

"Ratoneros"

Antonio Morales, el presidente de La Grama y unos los dirigentes más longevos, aseguró que "nunca" había visto en 48 años que "unos ratoneros se dedicaran a falsificar firmas" en unas elecciones. Por otro lado, responsabilizó a los políticos de "mirar hacia otro lado" cuando, entonces, ya se extendían las sospechas en el procedimiento de elección hace dos años.

En la voluntad de renovar la cúpula de la junta directiva, Joan Agustí, de la UE Olot, explicó que el propósito añadido reside en obtener un mejor reparto de los recursos económicos de la federación, mayor representación en la Federación Española y más implicación de los medios de comunicación y de los políticos en el fútbol base.