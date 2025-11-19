Tenis
Berrettini y Cobolli meten a Italia en semifinales de la Copa Davis
La campeona y anfitriona no dio opción a Austria en su debut y se medirá ahora con Bélgica.
Los tenistas italianos Matteo Berrettini y Flavio Cobolli dieron este miércoles a su país el billete a semifinales en la Copa Davis, después de eliminar a Austria con las victorias sobre Jurij Rodionov (6-3, 7-6(4)) y Filip Misolic (6-1, 6-3).
La campeona, que juega además ante su público en las Finales 8 de Bolonia, se citó con Bélgica, que abrió el torno el martes superando a Francia. Italia, que aspira a ganar por tercer año seguido el Mundial de tenis, se mostró muy superior a Austria a pesar de no contar con el número dos del mundo Jannik Sinner.
Berrettini, letal
Austria soñaba con ganar a Italia como hizo por primera y única vez en 1990, cuando alcanzó su mejor resultado en la Davis, semifinales, pero duró menos de tres horas en la pista. Primero, Berrettini puso su 10-2 particular en individuales del torneo con una gran actuación ante Rodionov.
Dejando atrás lesiones y su irregular marcha los últimos años, el italiano fue letal una vez más con la camiseta de Italia, después de contribuir también a los títulos de 2023 y 2024. Con las gradas llenas de 10.000 aficionados en clara mayoría para el anfitrión, Berrettini dio la vuelta a un 2-5 en el segundo set.
Después, el triunfo fue aún más contundente de Cobolli, campeón este año de sus dos primeros títulos ATP, para sellar por la vía rápida el billete a 'semis'. El número uno de su equipo respondió con un primer set perfecto y resolvió el 2-0 italiano en poco más de una hora solventando el intento de reacción de Misolic.
