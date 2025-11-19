Nielsen salva a un Barça con dos caras en París (27-30)

El Barça logró este miércoles su sexta victoria consecutiva en la Liga de Campeones tras imponerse al Paris Saint-Germain francés (27-30) impulsado por el guardameta Emil Nielsen, que, con 18 paradas, sostuvo al conjunto azulgrana en una segunda mitad muy por debajo, en líneas generales, del nivel mostrado en jornadas anteriores.

El danés, junto a los franceses Ludovic Fàbregas y Timothey N'Guessan, ambos con siete goles, fueron de lo poco rescatable de un cuadro catalán que firmó una primera mitad excelsa, llegando al descanso con un 13-19, pero que perdió fuerza en la segunda parte (parcial de 14-11) y terminó cerrando el triunfo con apuros para mantenerse segundo en solitario del Grupo B.

Ortega sorprendió de inicio alineando a Makuc, pero ni el esloveno ni la defensa azulgrana pudieron contener el inicio fulgurante de Prandi, que encendió el Pierre de Coubertin con sus misiles desde la primera línea (4-4, min.5)

Primera brecha

Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo azulgrana entró en combustión guiado por los principios que explican sus 16 victorias seguidas: la defensa sostenida con un Nielsen cada vez más entonado bajo palos y la amenaza al contraataque que lideraba Aleix Gómez.

A ellos, la superioridad de Fàbregas y N'Guessan en defensa dispararon al Barça, que dejó casi seis minutos sin anotar al PSG y, con un 0-4 de parcial, abrió la primera brecha (5-9, min. 12).

Aunque el PSG intentó recortar distancias (12-15, min. 23), la superioridad en portería terminó por marcar la pauta, consolidando el control del Barça sobre la primera mitad.

Demoledor 7-0

Nielsen anuló cualquier lanzamiento fácil desde los seis metros, mientras Fàbregas se multiplicaba en el pivote para llegar a los cinco goles al descanso. A él se sumó Frade, que cerró la primera mitad con un contundente 13-19 que reflejaba el dominio visitante.

Tras el descanso, un parcial de 0-3 (13-22, min.34) parecía presagiar un segundo tiempo tranquilo para el Barça. Pero el exceso de confianza dio alas al PSG, que reaccionó con un demoledor 7-0, estrechando la diferencia hasta el 20-22 (min. 43).

Si en la primera mitad Nielsen había sido el muro infranqueable bajo los palos, en la segunda fue Soullier quien tomó las riendas; mientras que la amenaza ofensiva de N’Guessan y Mem dio paso a Steins y Omar, capaces de poner a prueba la fiabilidad defensiva azulgrana que hasta entonces nadie había logrado vulnerar.

Con oficio

El cuadro francés se acercó peligrosamente a un Barça tocado y sin respuestas claras, llevando a Ortega a la desesperación (24-25, min. 49). Cuando los parisinos tuvieron la oportunidad de empatar apareció Nielsen, que volvió a ser decisivo con paradas de mérito para mantener a flote a los visitantes (25-27, min. 56).

El PSG no se rindió, pero el conjunto azulgrana jugó con oficio, controlando el cronómetro y el ritmo del partido. Así, Makuc, en los instantes finales, firmó el definitivo 27-30 que prolonga a 17 victorias consecutivas la racha del Barça entre las dos competiciones.

Ficha técnica:

27 - Paris Saint-Germain (13+14): Lovkvist; Yahia (7, 3p), Konan (1), Prandi (6), Karabatic (1), Solé (3, 2p) y Grebille (-), -siete inicial-, Soullier (p.s), Maras (1), Steins (5), Karlsson (-), Sayed Abdou (-), Heldal (1), Peleka (1), Gaudin (1) y Loredon (-)

30 - Barça (19+11): Nielsen; Aleix Gómez (4, 3p), Mem (3), Makuc (4), N'Guessan (7), Fàbregas (7) y Fernández (2), -siete inicial- Hallgrímsson (p.s), Carlsbogard (2), Djordje Cikusa (-), Janc (-), Sola (-), Elderaa (-), Frade (1), Barrufet (-) y Petar Cikusa (-).