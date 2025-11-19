El Barça presenta su cuarta camiseta inspirada en uno de los mejor Clásicos de la historia: dónde comprar y precios

Tal día como hoy en 2005, Ronaldinho hizo del césped del Bernabeu su lienzo, firmando un doblete en la victoria por 0 goles a 3 del FC Barcelona frente a su máximo rival, el Real Madrid. En honor a esa maravillosa actuación individual, pero también colectiva, el club ha querido dedicarle una camiseta conmemorativa apelando a la historia y el arte que lo representan. El diseño de la camiseta abandona las clásicas franjas verticales para romper los esquemas como lo hizo el astro brasileño ese día. Las líneas que aparecen conservan los colores del club, pero se distorsionan para reflejar la trayectoria que hizo el balón en cada uno de los tres goles que marcó el Barça aquella noche.

Marcus Rashford, con la cuarta equipación del Barça. / FCB

"Fue uno de los mejores Clásicos de la historia que, además, impulsó el equipo a un verdadero cambio de ciclo a las puertas del que sería la época más dorada de la historia del Club", expone el comunicado del club azulgrana.

Además de cambiar la estructura principal del diseño tradicional de la primera equipación, la nueva camiseta incluye otros elementos que remiten a esa noche mágica en el Bernabéu que el propio club define como "una de las obras maestras más memorables del imaginario culé contemporáneo". En el interior del cuello aparecen dibujados tres círculos con los minutos en que se marcaron los goles: 14’, 58’, 77’. El primero lo firmó Samuel Eto’o con una maniobra en la frontal del área tras una conducción de Messi, mientras que Ronaldinho lo hizo de manera individual y provocó la ovación de la grada rival. Tampoco ha podido faltar el detalle de la senyera en la parte posterior como es habitual en todas las equipaciones del Barça.

El fútbol es arte

En el vídeo promocional que ha difundido la entidad azulgrana por redes sociales aparecen como protagonistas los miembros de las secciones de fútbol masculino y femenino: Marcus Rashford, Roony Bardghji, Alejandro Balde, Marc Bernal, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Ona Batlle.

En los 42 segundos que dura el vídeo, los futbolistas se adentran en un taller de pintura "de un artista imaginario, metáfora de lo que han representado los jugadores y las jugadoras en la historia del club." Esta cuarta equipación forma parte de la campaña "El fútbol es arte", que celebra la fusión entre fútbol, deporte y moda, y "gira en torno al concepto de que el fútbol regala momentos que no se pueden explicar con palabras. Goles que no solo se celebran, se recuerdan."

On this day, football gave us moments that couldn’t be put into words. @nikefootball pic.twitter.com/pra4feQ57X — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2025

La nueva equipación ya está a la venta a partir de este miércoles 19 de noviembre en las plataformas online y en las tiendas del Barça, así como en la web oficial del Nike. Existen dos versiones de la camiseta: la normal cuesta 114,99 euros y la edición de jugador tiene un precio de 164,99 euros. Ambas son personalizables con el nombre, el dorsal y los parches de competición, ya sea de LaLiga o la Champions.