El Barça femenino vuela a Londres en su nuevo avión

Una alianza que sigue rompiendo límites. Vueling, aerolínea del grupo IAG, ha presentado este jueves el nuevo diseño del avión que lucirá la imagen de las jugadoras del Barça Femenino durante la temporada 2025/26. La presentación oficial ha coincidido con el vuelo que ha trasladado al equipo a Londres, donde se enfrenta al Chelsea en un partido de la UWCL.

La aeronave, un Airbus A320 de 180 plazas, incorpora en el fuselaje el lema “Dream, Play, Fly” y las imágenes de ocho futbolistas azulgranas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Claudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor y Esmee Brugts. Una reedición del avión que ya tuvieron las futbolistas el año pasado y que llevo a miles de pasajeros a sus destinos.

Una alianza estratégica con raíces en Barcelona

El acuerdo entre Vueling y el Barça Femenino comenzó en abril de 2024, coincidiendo con el 20º aniversario de la aerolínea. Su objetivo: unir a dos referentes barceloneses —Vueling, líder en el aeropuerto de El Prat, y el Barça Femenino, equipo pionero y de proyección mundial— para impulsar el talento femenino, la igualdad de género y la visibilidad del deporte femenino.

Desde entonces, el Airbus personalizado se ha convertido en el principal símbolo de la colaboración: un embajador itinerante que ha recorrido Europa con más de 2.400 vuelos, transportando a 370.000 pasajeros y visitando cerca de 30 países de Europa y el Norte de África.

La iniciativa no solo ha generado proyección internacional para ambas entidades, sino que también ha tenido un notable impacto comunicativo: 164 millones de audiencia mediática potencial y más de 40 millones de visualizaciones en redes sociales a través de los canales de Vueling. Según la compañía, esta visibilidad refuerza el papel del Barça Femenino como referente global y contribuye a situar al club en nuevas conversaciones internacionales.

Con el nuevo diseño del avión, Vueling y el Barça Femenino refuerzan su compromiso compartido con la igualdad y la promoción del talento femenino, encarando una nueva temporada en la que su mensaje volará —literal y simbólicamente— aún más lejos.