Laporta, sobre los altos precios del retorno al Camp Nou: "Son los que debíamos poner en base a nuestros estudios"

Joan Laporta afirma que no toca aún hablar de campaña electoral pero sus comparecencias públicas y en entrevistas se van haciendo cada vez más frecuentes y ya tiene programados un par de actos de indudable aroma propagandístico. Esta mañana de martes volvió los micrófonos de RAC1 con la excusa del retorno inminente al Camp Nou, este sábado ante el Athletic, que se oficializó el lunes.

El presidente azulgrana avanzó que será "una sensación muy bonita". "Estoy muy contento porque va a ser un momento histórico. Recuperaremos el factor campo. Será un instante delicioso", ha dicho. Pero advirtió lo obvio. La obra no está acabada. "Esto continúa".

Y el regreso está marcado por el momento por los precios de las entradas, muy elevados, de los 200 hasta pasados los 500, aunque con un 20% de descuento para los socios. Laporta defendió la política tarifaria. "A medida que vayamos ampliando el aforo iremos ajustando los precios. Pensad que los 24.000 socios que ya tienen el pase de temporada disfrutan del mejor precio de Europa, son los más baratos", ha defendido.

Laporta señaló que son tarifas bien pensadas. "A base de estudios que hemos hecho estos son los precios que debíamos poner. Están un poco por encima de la media pero este es un momento histórico. Para los socios es a partir de 159 euros. Los que han hecho buen negocio son los que consiguieron el pase de temporada, que les sale en tribuna a 54 euros y a 22 en gol por partido".

Ambiente electoral

El mandatario azulgrana se refirió brevemente al ambiente electoral sin querer responder a Víctor Font cuando habló de un club personalista y sin transparencia. "No estoy de acuerdo, pero prefiero no decir nada, porque si no parecería que estamos en campaña y no es así".

Sobre el aval, que ya no hace falta, Laporta avanzó que desde la junta directiva no se fijará ninguna cuantía. "El aval era muy discriminatorio, pero seguirá habiendo las firmas de apoyo, que hacen que un socio tenga condición de candidato. No habrá aval, que era disuasorio y discriminatorio. No corresponde ahora". ¿Abrirá el espectro de aspirantes? "Seguramente -dijo-, pero también habrá la criba correspondiente con las firmas de apoyo".

Laporta señaló que fijará la fecha de las elecciones lo antes posible y que la elegirá en función de la que considere que perjudique menos al primer equipo del Barça. "No lo hemos decidido aún. Que sea una fecha que disturbe lo menos posible. Está en fase de estudio, lo estamos pensando".

Víctor Font y Xavi Hernández, en el acto de despegue de la precampaña electoral. / Manu Mirtru

En cuanto al apoyo de Xavi Hernández a la candidatura transversal liderada por Font, Laporta lo asumió con plena naturalidad. "No me sorprendió, que haga lo que quiera. Ya en el pasado tuvo relación con Víctor Font", refiriéndose el mandatario azulgrana a la última campaña electoral, pese a que, entonces, el técnico y leyenda azulgrana se desmarcó de Font en el momento de la verdad y ganó puntos para que después Laporta, pese a sus reticencias iniciales, pudiera contratarlo como entrenador del primer equipo. Después lo despidió.