LAS CUENTAS DEL FC BARCELONA
LaLiga descarta perdonar el gasto en secciones del Barça a la hora de computar el 'fair play' financiero
"Están haciendo las cosas que tienen que hacer para recuperar el equilibrio financiero sin perder la competitividad", señala Javier Gómez, director ejecutivo de la patronal del fútbol español
Las cuentas de los clubs de fútbol europeo: "Ninguna liga cubre sus gastos"
LaLiga no tiene previsto perdonar al Barça el gasto de las secciones o el fútbol base a la hora de calcular el fair play financiero. Es un lastre que penaliza la acción de gobierno del club, ha forzado la venta de activos y ha sido un cepo para la capacidad de reforzar al primer equipo desde que Joan Laporta tomara de nuevo el mando del club. La excepcionalidad de club multideportivo seguirá sin tenerse en cuenta y así lo ha hecho saber Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, durante una jornada en el Col·legi d'Economistes de Catalunya en que se ha expuesto un informe sobre las cuentas de las cinco grandes ligas de fútbol.
Gómez, que no suele prodigarse en actos públicos, salió al paso de una batalla que la directiva de Laporta suele plantear a la patronal de los clubs españoles. Le gustaría al FC Barcelona que ese gasto en secciones no computara a la hora de calcular el fair play financiero y que se reconociera la excepcionalidad de disponer de equipo de baloncesto, de balonmano o de fútbol sala.
"La UEFA y LaLiga dicen que lo que se gaste en secciones no penaliza en el límite salarial a no ser que se tenga un patrimonio neto saneado o venga el dueño y ponga ese dinero. Es una decisión de cada club. Si gasta más o menos en otras secciones que no sean el primer equipo depende de cada uno. Lo importante es que no se pierda dinero. Le pasa al FC Barcelona y le pasa a otros clubs”, respondió Javier Gómez.
El equilibrio
El director ejecutivo, que suele pronunciarse de forma clara y enfática, no quiso dejar margen para el equívoco. “Es muy sencillo. Las reglas del fair play dicen que si ingresas mil puedes gastar como mucho mil. No te gaste más de lo que ingresas. Y si un año pierdes dinero te diré al siguiente que a la hora de gastar tengas en cuenta las pérdidas del año anterior. Esto dice un documento de 110 páginas”, dijo.
No quiso Gómez entrar a detallar las cuentas azulgranas tras la apertura de un expediente sancionador a Javier Tebas por divulgar parte de esa información interna a otro club. Solo dijo que para operar sin restricciones y volver a la regla del 1:1 "el FC Barcelona tiene que ir recuperándose, obteniendo más beneficios que gastos. Carga con la mochila de quien ha tenido un campo cerrado. Ahora están haciendo las cosas que tienen que hacer para recuperar el equilibrio financiero intentando no perder la competitividad. Ese equilibrio forma parte de un proceso que requiere su tiempo”, concluyó.
