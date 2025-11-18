Catalunya se vuelca con Palestina en un partido que va más allá del fútbol ante 30.018 espectadores

Los jugadores de la selección catalana y los de la selección palestina disputaron este martes un partido histórico (2-1) sobre el mismo césped que hasta este lunes pisaban en sus partidos oficiales los jugadores del FC Barcelona. Tras su marcha, por fin, al Spotify Camp Nou, el Estadi Olímpic todavía no descansa y acogió, bajo la atenta mirada de Hansi Flick en las gradas, un encuentro que fue mucho más allá del fútbol y que se convirtió desde el primer minuto en un acto inédito de lucha, solidaridad y apoyo al pueblo palestino.

En las gradas se fundían las camisetas cuatribarradas y las esteladas con las banderas palestinas. Se escuchaban cánticos y consignas de 'Free Palestine' y 'Puta España y Puta Israel', y entre los presentes, daba igual a qué afición pertenecieran, abundaban las 'kufiyas', las pancartas con mensajes de resistencia para el pueblo de Gaza e incluso se aplaudió la quema de una bandera española.

Lo que se vivió en el Estadi Olímpic de Monjuïc iba mucho más allá de los goles de la selección local. Ya fuera el primero de Ilie Sánchez o el que se marcaron poco después en propia puerta los palestinos. Fue, sin embargo, el primer tanto elaborado del equipo visitante, el de Zeidan, el que se celebró por la afición catalana como propio.

Pau Víctor pelea un balón en el Estadi Olímpic. / Marc Asensio

Folclore y reivindicación política

El folclore inicial que desplegaron cantantes locales, los bailes de sardanas y los castellers o el mosaico que realizaron los espectadores con las cartulinas de sus asientos dio paso a un ejercicio más intenso de significación política para alzar la voz por el pueblo palestino y denunciar el genocidio israelí sobre Gaza. Una reivindicación, además, abanderada por activistas como Greta Thunberg y Òscar Camps, el president del Parlament, Josep Rull, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o el Conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez presentes en el estadio.

La Federació Catalana de Futbol (FCF) anunció por la tarde que en poco más de una semana desde que se abrió la venta de entradas se habían conseguido colocar un total de 30.000 localidades para el encuentro. Sin embargo, las gradas del Estadi Olímpic lucían medio vacías al inicio del encuentro y se fueron llenando con el paso de los minutos, hasta llegar a la cifra total de 30.018 personas. La recaudación del partido y todos los beneficios de la campaña Act X Palestine se destinarán íntegramente a dar respuesta a las necesidades del pueblo palestino a través de la ayuda humanitaria y reconstrucción en Gaza.

Equipo titular de Primera

Las actuaciones musicales y culturales a cargo de grupos como Cute Mobb, Ginestà, Ovidi 4, Mohamad Bitari, La Maria, Ven'nus o los Castellers de Cornellà y los de Barcelona amenizaron los instantes previos al encuentro. Y en la primera mitad, toda la representación del RCD Espanyol, con Jofre Carreras, Ramon Terrats, Antoniu Roca y Àngel Fortuño, del FC Barcelona, con Marc Bernal y del Girona, con Joel Roca, pisó el césped cumpliendo la palabra del presidente de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, en la presentación del encuentro. En la segunda mitad con la salida de la mayoría de jugadores se fueron también la mayoría de ocasiones.