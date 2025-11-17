Xavi Pascual: día uno del segundo mandato en el Barça de básquet

Sabe dónde están los interruptores del Palau. Nada ha cambiado en el pabellón blaugrana diez años después. Ni siquiera el presupuesto, que debe ser el mismo que tenía entonces, devaluado por el coste de la vida e insuficiente para armar un grupo de máximo nivel como el que tuvo entonces.

Xavi Pascual regresa al lugar donde nació como entrenador de élite para que la sección, también envejecida, no acabe por enfermar. Cuatro días ha tardado en comenzar su segundo mandato, desde que el jueves se anunciara su fichaje, y regresar al Blaugrana, saludar a viejos conocidos y a nuevos compañeros, y acudir al despacho presidencial de Joan Laporta, igual que la primera vez, para firmar el contrato.

Cuatro días. Un suspiro comparado con los nueve años y seis meses transcurridos desde que fuera despedido sin la renovación del contrato. Nada ha cambiado en el Palau, excepto las personas que decidieron prescindir de sus servicios después de dos temporadas en blanco (2014-16). Mandaba Josep Maria Bartomeu.

Xavi Pascual manteado por los jugadores de basquet del FC Barcelona tars la conquista de la última Liga / EPC_EXTERNAS

Repetidas de nuevo dos temporadas en blanco (la 2023-24 con Roger Grimau y la 24-25 con Joan Peñarroya) y camino de la tercera, quienes confiaron en él vuelven a entregarle la plantilla azulgrana: Joan Laporta, el presidente, y Josep Cubells, el responsable de la sección. Ellos tampoco son los mismos. Ni Juan Carlos Navarro ni Jordi Trias, que han subido de la pista al palco.

Reaparece Pascual con 53 años, más sabio, más experto y más prestigioso para manejar unas condiciones deportivas muy similares a las que asumió cuando debutó como primero. La única diferencia es que entonces estaba dentro del club, de ayudante de Dusko Ivanovic cuando el montenegrino fue despedido en febrero de 2008 después de cinco derrotas consecutivas -la última fue la eliminación en los cuartos de final de la Copa- y un ambiente enrarecido por quejarse de la calidad de la plantilla. De la plantilla también se podría discutir hoy.

Xavi Pascual, cuando dirigía al Zenit Sant Petersburgo en la visita al Palau en 2022. / Javier Borrego

Sin nombre pero con historial

Fue nombrado de forma interina mientras la junta ganaba tiempo buscando un nombre. No lo tenía Xavier Pascual Vives, de 35 años, nacido en Gavà, un ingeniero industrial que trabajaba en Viladecans pero que deseaba ser entrenador de baloncesto. En su curriculum aparecían clubs como el Barça B, el Cornellà, el Santfeliuenc, el Olesa y el Aracena; en su historial brillaban tres ascensos y un par de ligas EBA. Las bases adquiridas le sirvieron para demostrar a Laporta y Cubells y la hinchada culé que era innecesario buscar más.

El tiempo lo corroboró. Se marchó con cuatro Ligas ACB (2009, 2011, 2012 y 2014), tres Copas del Rey (2010, 2011 y 2013) y cuatro Supercopas (2009, 2010, 2011 y 2015). Pero, sobre todo, dejó en el museo la Euroliga de 2010.

Xavi Pascual y la plantilla del Barça en la fiesta por la conquista de la Euroliga 2010. / EP

Noveno y sexto

Acabó aquella primera campaña temporada clasificando al equipo tercero en la liga regular y metiéndolo en la final de la Liga ACB, perdida en el tercer partido ante el Tau Cerámica. El Baskonia de toda la vida. El que cayó este domingo (91-83) ante el Barça de Óscar Orellana, el ayudante de Peñarroya y con el que no se ha repetido el cuento de 2008 después de tres victorias en tres partidos en cinco días.

Pascual estaba libre en casa desde que se marchó del Zenit San Petersburgo y Laporta no ha querido esperar al próximo verano, con el Barça noveno en la ACB (3 victorias, 4 derrotas) y sexto en la Euroliga (7-4), para darle el equipo. Ya se lo ha entregado hasta 2028. El jueves visita al Efes de Estambul (18.30 h.).