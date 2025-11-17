Víctor Font lanza su precandidatura plural al trono del Barça: "Hay otro camino"

Víctor Font dio este lunes el chupinazo a su segunda campaña para la presidencia del FC Barcelona. Con una propuesta ideada como transversal, el empresario de Granollers organizó un acto de cuidada escenografía circular en la Fira de Barcelona, rodeado de algunos nombres ilustres, como el exentrenador azulgrana Xavi Hernández, y de grupos de anclaje popular para mitigar cierta pátina de aspirante del upper Diagonal.

Los mensajes fueron los que ha ido predicando la oposición en los últimos tiempos, subrayando la alarma por la situación económica, la opacidad en la gestión y el desprecio al socio en que, a su entender, ha caído el club bajo el mandato de Joan Laporta. Pero sobre todo pretendía afianzar una propuesta basada en la colectividad. "Hoy iniciamos un nuevo proyecto que va mucho más allá de Víctor Font. Es un proyecto plural y de gente diversa", proclamó el aspirante al presentar la plataforma llamada Nosaltres ante unos mil asistentes, según la organización.

Xavi Hernández y Gabri Garcia, en el acto de puesta de largo de la precandidatura de Víctor Font. / Manu Mitru

Font llevaba tiempo preparando el acto, que se vio contraprogramado mediáticamente por la obtención de la licencia 1B que pavimenta, ahora sí, el retorno al Camp Nou del primer equipo azulgrana y pone fin al exilio a Montjuïc. Intentó que aquello no le amargara la puesta de largo de la campaña para unas elecciones que aún no tienen día fijado. Solo se sabe que serán entre el 15 de marzo y 15 de junio, aunque todos los indicios apuntan a que se celebrarán más cerca de la primera que de la segunda fecha.

Sin personalismos

El precandidato al trono presidencial combatió la imagen de personalidad fría y analítica que le penalizó en el proceso electoral de hace cinco años con un discurso enérgico, bien aprendido y en el que en todo momento se esforzó por destacar la pluralidad del nuevo movimiento. "El Barça tiene delante dos caminos y solo uno es el correcto. Hay el camino del personalismo, la improvisación, muy gesticulante, que a veces es divertido y a veces vergonzoso. Un camino de amigos, conocidos y saludados que quienes les critica son llamados traidores. Un camino que cada vez se aleja más de la excelencia y de los socios", dijo.

"Pero hay otro camino -prosiguió-, que es el de los que escuchan, de los que no tienen nada que esconder y que no buscan ningún beneficio personal, de la feina feta y de la honestidad". Laporta no fue mencionado pero la alusión era evidente.

Víctor Font, durante el acto de presentación de la plataforma Nosaltres. / Manu Mitru

Font se rodeó de una lista de invitados que incluyó a empresarios notables, como Jaume Guardiola, el exconsejero delegado del Banco Sabadell que se ha unido a su candidatura, y a grupos que prometen aportarle bolsas de votos, tipo grupos de opinión de socios que han hecho ruido últimamente como Suma Barça, de Ricard Font, Seguiment FCB y la peña Almogàvers. Se registró también la presencia de integrantes de la Grada d’Animació expulsados por Laporta, y de la Confederación Mundial de Penyes.

A la llamada acudieron igualmente desde un exdirectivo de Laporta, en concreto Àlex Barbany, que dimitió en 2023 como director de ingresos del área comercial, a diferentes ejecutivos que saltaron del barco. Como Ferran López, exresponsable de Seguridad que se marchó por graves discrepancias con Alejandro Echevarría -el mandamás en la sombra del club-, y Juan Manuel Tabero, exdirector de Tecnología.

Imagen panorámica de la presentación de la precandidatura de Font. / Manu Mitru

Del paisaje barcelonista asistieron exdirectivos como Evarist Murtra, Manuel Arroyo, Sixte Cambra y Gabriel Masfurroll. Y de deportistas, aparte de Xavi Hernández, se vieron al exjugador de hockey Nando Pujalte, al que fuera responsable de la Masia Jordi Roura, también a Joan Vilà, puntal de la metodología barcelonista, y al exfutbolista Gabri Garcia, hoy entrenador del Atlètic Lleida.

Jaume Guardiola, exconsejero delegado del Banco Sabadell, en el acto de lanzamiento de la campaña Nosaltres. / Manu Mitru

La presencia de Xavi resultó llamativa. En las anteriores elecciones pasó de alinearse con Font a ponerse de perfil. Y acabó siendo el primer entrenador que fichó Laporta en su nuevo mandato tras destituir a Ronald Koeman. Pero la fe en el mito de Terrassa, pese a ganar una Liga, nunca fue mucho mayor que en el holandés. Y acabó destituido en un ambiente de acritud que ahora se ha revelado con este apoyo público y renovado a Font.

El carácter coral de la plataforma Nosaltres se visualizó con la variedad de personalidades que tomaron la palabra antes que Font, quien hizo un discurso breve, rehuyendo del personalismo, en la línea argumental de la presentación. "Cuando el Barça es todos, el Barça es imparable", vociferó al concluir el acto. El primero de muchos días de campaña.