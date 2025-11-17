Troy Parrott completa la odisea y clasifica a Irlanda a la repesca: "Todos nos daban por vencidos"

La Selección de la República de Irlanda lo tenía prácticamente imposible. Para llegar con vida a la última jornada de clasificación necesitaba imponerse a Portugal, vigente campeona de la Nations League y líder invicta del grupo. A pesar de que el combinado luso también necesitara ganar para confirmar su pase al Mundial 2026, un doblete de Troy Parrott aplazó la celebración al partido contra Armenia, que solventaron con apabullante superioridad (9-1) y sin Cristiano Ronaldo, expulsado el jueves en Irlanda. Llegaban de esta manera los irlandeses con opciones al partido en el Puskas Arena de Hungría, quien solo necesitaba un empate para asegurar su sitio en la repesca de marzo. Todo iba genial para los locales, hasta que volvió a aparecer Parrott con un 'hat trick' para llevarse los tres puntos y completar la Odisea que había emprendido hace tan solo tres días.

Troy Parrott celebra el 2-3 contra Hugría en el Puskas Arena de Budapest con sus compañeros. / ATTILA KISBENEDEK / AFP

El canterano del Tottenham probablemente no hubiera sido ni titular en ninguno de los dos partidos de no ser por la lesión que sufrió Evan Ferguson, el delantero titular de la selección que venía de marcar tres goles en sus últimos cuatro partidos de clasificación. En el parón de septiembre, Parrott no fue ni convocado con Irlanda. En octubre, salió del banquillo en ambos compromisos pero no logró anotar. Parrott fichó por el AZ Alkmaar de la Eredivise en 2024 tras siete años en el club londinense, y llevaba 6 goles en 7 titularidades en liga esta temporada, pero no contaba para el técnico islandés Heimir Hallgrímsson hasta que la baja de Ferguson le ha servido para colarse en el once inicial en Portugal, y lo ha aprovechado a las mil maravillas. Ha respondido a la llamada con un total de cinco goles en dos partidos, y más allá de asegurar su plaza en el equipo para la repesca de marzo, ha entrado de cabeza en la consagrada lista de héroes nacionales que encabezan jugadores como Roy Keane, leyenda del Manchester United, o Robbie Keane, figura del Tottenham Hotspur.

Lágrimas de felicidad

Todavía queda lo más difícil, pero en Irlanda ya lo celebran como si fueran campeones del mundo. El mismo Parrott no pudo contener las emociones en la entrevista al final del partido: "Estoy muy emocionado ahora mismo, son lágrimas de felicidad, qué noche, qué noche", fueron sus primeras palabras. Empató el partido por primera vez en el decimoquinto minuto, desde el punto de penalti tras el tanto inicial de Daniel Lukács nada más empezar el encuentro. "Prefiero tener yo esa presión encima, y que sea lo que tenga que pasar, que dejarlo en manos de otro" dijo sobre la responsabilidad de lanzar desde los once metros.

TP summing up the emotions of a nation.



Thank you, lads 💚pic.twitter.com/BeID6lJ1Kg — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) November 16, 2025

Hungría ganaba 2-1 a falta de diez minutos, dirigida por un Dominik Szoboszlai que aparecía por todos lados para ayudar a su selección en un partido para la historia que terminó en pesadilla para olvidar. Finn Azaz filtró un balón a la espalda de la defensa replegada y Parrott definió con sangre fría ante la salida del portero, haciendo gala de la misma calma que había demostrado en su primer gol. El empate le seguía valiendo a la selección dirigida por Marco Rossi, y retrasó su línea defensiva a la vez que retiró a su lateral más ofensivo, Loic Nego, para introducir en su lugar a Attila Mocsi, central de 1,90 con el objetivo de despejar los centros que empezaban a avasallar el área. De poco sirvió el desesperado cambio en el descuento, porque Liam Scales se anticipó en el aire para dejar el balón botando en el area pequeña, todo un caramelo para un depredador enrachado como Parrott, que estiró la pierna para meter el 2-3 definitivo en el 96' ante otra salida tardía del portero Denes Dibuzs. "Por esto amamos el fútbol, porque pueden pasar cosas como estas", declaró entre lágrimas el héroe irlandés: "Amo mi tierra, es la primera vez que lloro en años, no me lo puedo creer, estamos todos llorando".

La mejor noche de su vida, hasta ahora

Parrott describió su actuación contra Portugal como la mejor noche de su vida, pero rápidamente pasó a ser la segunda, a falta de lo que pueda ocurrir en la repesca: "Dije ante Portugal que de esto están hechos los sueños, pero dudo que pueda tener una noche mejor que esta. Es un cuento de hadas, no puedes ni soñar algo así. Todos nos daban por vencidos al principio del grupo, pero no he parado de decirlo, siempre hay alguna posibilidad, y la hemos aprovechado. Ir perdiendo dos veces en el partido y remontar así es magnífico". Lo que le espera a Irlanda en marzo son dos partidos de eliminación directa contra rivales europeos entre los cuales está Italia y podría estar Alemania, siempre y cuando perdiera contra Eslovaquia este lunes. Una hazaña a la altura de las 'machadas' más increíbles de la historia, pero que de conseguirlo significaría la cuarta participación de la República de Irlanda en Mundiales, y la primera desde 2002.

Troy Parrott, take your place on the pantheon of Irish greats 🇮🇪pic.twitter.com/KATKNMZO4g — Ireland Football ⚽️🇮🇪 (@IrelandFootball) November 16, 2025

El sorteo para la repesca tendrá lugar este mismo jueves 20 de noviembre en Zúrich, Suiza, donde la República de Irlanda conocerá a su rival para el primer partido de la repesca gracias a los cinco goles de Parrott, que se ha convertido en el primer irlandés en anotar tres goles en un mismo partido de clasificación al Mundial disputado fuera de casa.