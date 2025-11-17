Mbappé y PSG se reclaman mutuamente más de 200 millones en indemnizaciones

Kylian Mbappé y su antiguo club, el París Saint-Germain (PSG), se reclamaron este lunes mutuamente sumas astronómicas de 263 y 240 millones de euros, respectivamente, en la vista que se celebró este lunes en el Tribunal laboral de París por el litigio que les enfrenta por unos salarios pendientes de 55 millones que reclama el actual delantero del Real Madrid.

En una tensa audiencia en la que estuvieron implicados cuatro abogados de cada parte en litigio y donde Mbappé estuvo ausente, los montos exigidos alcanzaron sumas poco comunes en la gran parte de pleitos de la esfera laboral. La decisión del tribunal se producirá el próximo 16 de diciembre.

La negativa a renovar

El internacional francés pide desde hace dos años que el PSG le pague los últimos meses de salario y una prima que la dirección le había prometido, pero que, debido a su negativa a renovar más allá de 2024, el club -según la versión del jugador- decidió no ingresarle los 55 millones de euros que supuestamente le adeudaría.

Tras haber pasado por las instancias de la Liga francesa, la de la Federación Francesa de Fútbol e incluso haber iniciado un procedimiento ante la UEFA, los abogados de Mbappé consideran ahora que la indemnización no ha de quedarse en los 55 millones y la aumentaron a los 263.

Estiman que el delantero estaba sujeto a un contrato fijo y no a uno temporal y consideran que el PSG tiene también que resarcirle por el acoso moral denunciado. Por este punto, los letrados del futbolista llegaron a presentar una demanda por lo penal a mediados de este año, pero que, de acuerdo con su versión, retiraron al poco tiempo como "gesto de buena voluntad".

"Un jugador desleal"

El club dirigido por Nasser Al-Khelaifi contraatacó exigiendo a Mbappé 240 millones de euros, de los que 180 los considera como una compensación por no haberlo podido traspasar al club saudí del Al-Hilal en el verano de 2023 por una suma de 300 millones.

Durante las alegaciones, el club y su antigua estrella se acusaron mutuamente. "Nos encontramos ante un jugador desleal", achacó uno de los letrados del actual campeón europeo.

Los abogados del club estiman que Mbappé actuó con mala fe al saber de antemano que no iba a accionar en 2024 el año de contrato adicional, que lo hubiese vinculado a la entidad parisina hasta 2025.

"En julio de 2022, ya sabía que no iba a renovar", deploraron los representantes legales, quienes pusieron encima de la mesa las excelentes condiciones de renovación dadas al jugador en 2022.

"Vivencia horrible"

De este modo, Mbappé dejó el PSG al finalizar su contrato, en junio de 2024, pero como jugador libre, sin que el Real Madrid tuviese que desembolsar nada al PSG.

"Hubo numerosas presiones" contra el jugador del "orden mediático y psicológico", aseveró la abogada principal de Mbappé, Delphine Verheyden.

Una de ellas -citó- fue la decisión de apartar al jugador temporalmente de la disciplina del club a finales del julio de 2023 para presionarlo para que renovase, algo que no sucedió. "Una vivencia horrible para él", relató Verheyden.

Sin embargo, posteriormente fue reintegrado debido, según el PSG, a que el delantero renunciaba a una parte de las sumas adeudadas al final de su contrato.