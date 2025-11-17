El Joventut-Hapoel Holón israelí se disputará a puerta cerrada

El partido de la quinta jornada de la Liga de Campeones de baloncesto entre el Joventut Badalona y el Hapoel Holon israelí del miércoles 19 de noviembre se disputará a puerta cerrada, según ha anunciado este lunes el club verdinegro.

En un comunicado, la Penya asegura que ha tomado esta "medida extraordinaria y completamente ajena a la voluntad del club" siguiendo "las recomendaciones de las autoridades competentes y ante las movilizaciones convocadas al respecto" para "garantizar la seguridad" de los aficionados.

La 'Plataforma Badalona contra el genocidi' (Plataforma Badalona contra el genocidio), formada por 25 entidades de la ciudad, ha convocado una concentración de protesta delante del Palau Olímpic de Badalona el próximo 19 de noviembre a las 19:00h, una hora y 45 minutos antes del inicio del encuentro.

Partido de alto riesgo

Esta plataforma se sumó de este modo a la petición pública de los grupos de animación del Joventut, La Cantonada CJB y Dimonis Verds i Negres, dirigida al club, a la FIBA y a la Federación Española de Baloncesto para suspender el encuentro.

El encuentro entre el Joventut y el Hapoel Holón ha sido declarado como de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia, lo que obligaba al Joventut a adoptar medidas de seguridad adicionales y el club verdinegro ha optado por disputar el partido a puerta cerrada, como ya sucedió en octubre con los partidos del Baxi Manresa, el Valencia Basket y La Laguna Tenerife contra otros equipos de Israel.

Asimismo, este encuentro se celebrará un día después del partido amistoso que las selecciones masculinas de fútbol de Cataluña y Palestina disputarán este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.