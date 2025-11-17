Culturismo
Josema Beast, el fenómeno mundial del culturismo es español: "Una persona muy humilde, la mente es la que gestiona todo y lo que te hace marcar la diferencia"
Iker Lloveras
Josema 'Beast' es el gran referente del culturismo español en la actualidad. A sus 24 años (recién cumplidos el pasado 20 de octubre), el joven culturista de Yecla puso patas arriba la tarima del Mr Olympia en Las Vegas con un 4º puesto en la categoría Classic Physique, sorprendiendo al mundo con un físico impresionante. Para muchos, fue el 'campeón del pueblo'.
Compañero de preparador (Raúl Carrasco), Mauro Fialho pone contexto en una entrevista con SPORT (del grupo PRENSA IBÉRICA) a la trayectoria de Josema desde los orígenes y subraya las claves que explican su ascenso. "Lo de Josema viene de mucho antes… me escribió por Instagram, yo ya compitiendo, cuando creo que tenía unos 15-16 años y me dijo que su sueño era ser culturista… lo conozco desde niño y he visto toda su progresión durante toda su carrera deportiva. Desde que debutó en el Europeo, dos semanas antes de que yo me hiciera profesional".
Sobre su veloz evolución competitiva, Mauro recuerda: "Hizo un volumen muy largo… debutó, volvió a salir en senior y consiguió su tarjeta profesional en Open. Debutó y fue cuando pasó a las manos de Raúl. Y ha ocurrido todo lo que ha venido pasando hasta ahora". Desde el acertado cambio a Classic hasta el debut en el Olympia (6º lugar) y la mejora con el 4º puesto de 2025. Y lo que queda por venir.
En lo personal, Mauro destaca el carácter y el entorno del murciano: "Una persona muy humilde, muy trabajadora, que está enfocada 100% en lo suyo, no lo saques de ahí. Va en línea recta, tiene un objetivo muy claro y trabaja para él. Y lo bueno y principal que creo que es la clave de este deporte es tener un círculo que lo apoya y crear un bloque muy sólido. Al final la mente es lo que gestiona todo… y tener un bloque sólido y gente que cree en ti es lo que hace marcar la diferencia".
