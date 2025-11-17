Pep Guardiola, antes del Catalunya-Palestina: "No me puedo imaginar una sola persona en el mundo que defienda esa barbarie"

Pep Guardiola entró en el programa de Jordi Basté de Rac1 para promocionar el partido que mañana martes disputará Catalunya contra Palestina en el estadio de Montjuïc y acabó haciendo balance de su carrera como entrenador ahora que ha cumplido 1000 partidos en los banquillos.

Mil partidos, ganados 716 de ellos (un 71,6%), y un montón de títulos, 40 en concreto. Pudo presumir con toda razón y sin sonar petulante de su exitosa carrera. “Lo siento por los haters, pero hemos ganado muchos partidos. Lo hemos hecho muy bien”, comentó de forma relajada y después de repasar los partidos más redondos que ha dirigido. Se le pidió elegir los mejores.

Pep Guardiola, durante su partido número mil entre el City y el Liverpool. / DARREN STAPLES / AFP

“Uf, no sé. Le tengo mucho cariño al 2-6 del Bernabéu. También a la semifinal de Champions que jugamos con el Bayern en Múnich aunque nos eliminó el Atlético. También al partido de semifinales contra el Madrid (4-0), que creo que fue el momento álgido en la década esta en el Manchester City… Recuerdas los buenos partidos y ha habido otros que solo han significado tres puntos que salieron muy bien. Pero sí, siempre han habido partidos de caixa y faixa muy chulos", dijo

Guardiola también se desmarcó de nuevo de un posible regreso al banquillo de FC Barcelona. “Yo no rechazo el Barça; tanto como jugador y entrenador me lo ha dado todo, pero hay etapas de la vida. Lo digo ahora que vuelve Xavi Pascual, y bien que me alegro porque creo que devolverá a la sección de baloncesto donde merece. Pero siempre pienso que hay etapas en la vida; y que hay entrenadores jóvenes que van a tener la ilusión de hacer lo que nosotros pudimos hacer en su día". ¿Y en el palco? "¿De qué, de presidente, de corbata? Va hombre, va”, replicó.

Guardiola elogió la naturaleza social del Barça cuando se le preguntó por las elecciones que se avecinan y los diferentes aspirantes que se postulan. “Por eso es el club más grande, bonito y especial del mundo. El Barça es un club vivo, siempre hay noticias. Y se trata de eso, el fútbol se trata de eso. Durante todos estos años de carrera, he tratado con gente de la política, los negocios, gente importante con grandes pensamientos que, sin embargo, no tienen ni la mitad de pasión cuando hablas de fútbol”.

"Una barbarie"

El técnico del City empezó la entrevista hablando del Catalunya-Palestina, partido que él se ha aprestado a promocionar. "Es un partido más que simbólico. Hoy en día se sabe todo y los palestinos verán que hay una parte del mundo que piensa en ellos", ha declarado.

Imagen del Euskadi-Palestina de este fin de semana. / EFE

Guardiola, comprometido siempre con las causas humanitarias, ha expresado el espanto que le producen las imágenes que llegan desde territorio palestino. "El mundo entero les ha dejado solos", ha afirmado. "Nadie hemos hecho absolutamente nada, y ellos no tienen ninguna culpa de haber nacido en Palestina. Todos nosotros hemos permitido que hayan destruido a todo un pueblo, les hemos dejado abandonados de padre y madre. El mal ya está hecho y es irreparable".

Y añadió: "No puedo imaginar a una sola persona que pueda defender las imágenes que vemos. No hay nada que justifique semejante barbarie. Nuestros hijos podrían estar allí y que los asesinen solo por haber nacido ahí".

El Catalunya-Palestina se disputará unos días después del Euskadi-Palestina que se ha disputado este fin de semana.