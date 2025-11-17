Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina: "Mientras sigamos vivos, vamos a seguir jugando a fútbol"

Ehab Abu Jazar (Khan Yunis, 1980), seleccionador de Palestina, le entregó su kufiya a Gerard López, seleccionador de Catalunya. Lo hizo rodeado de unas 400 camisetas blancas en el césped del Estadi Olímpic Lluís Companys, un homenaje a los más de 400 futbolistas y 800 deportistas asesinados en Gaza, según la Asociación Palestina de Fútbol (APF), que denuncia la imposibilidad de practicar deporte en la Franja desde que empezara la guerra hace dos años. Este martes a las 18.30 horas se disputa el amistoso Catalunya - Palestina tras el partido en Euskadi que llenó San Mamés el sábado. Dos amistosos, los primeros de la selección Palestina en Europa, que van mucho más allá del resultado.

El seleccionador palestino atiende a EL PERIÓDICO antes del encuentro, cuya recaudación se destinará íntegramente a la ayuda humanitaria en Gaza.

Lloró al escuchar el himno de Palestina en San Mamés, lleno con más de 50.000 personas.

Lloré porque, sinceramente, tuve una sensación diferente, muy especial. Sentí que después de tantos años difíciles de guerra, de genocidio, tuvimos la oportunidad de mandar un mensaje a todo el mundo en un estadio mundial y especial. No tengo palabras para describir lo que ocurrió en Euskadi. Estamos felices de estar en Catalunya y estamos seguros de que este martes también será un día histórico para el fútbol palestino y catalán.

La selección palestina va mucho más allá del fútbol.

Todo el mundo juega para competir y conseguir títulos, nosotros jugamos al fútbol con objetivos diferentes. La gente en Palestina nos pide dos cosas: que compitamos y luchemos en competiciones internacionales y que mandemos un fuerte mensaje a todo el mundo, porque no tenemos muchos medios para explicar el sufrimiento de nuestro pueblo y el fútbol es una gran oportunidad.

El seleccionador de Palestina, Ehab Abu Jazar, junto al seleccionador de Catalunya, Gerard López, durante la previa del partido Catalunya–Palestina. / Zowy Voeten / EPC

Nació en Khan Yunis, en la Franja de Gaza. ¿Cómo recuerda su infancia?

Cuando éramos pequeños nuestro sueño era visitar los estadios del mundo, ver partidos grandes. Yo nací antes de la primera intifada y era difícil imaginar que podríamos tener deporte oficial en el país. Jugábamos al aire libre y el fútbol era muy amateur, con partidos entre ciudades y pueblos. Cuando veíamos jugar a equipos grandes en Egipto como el Al-Ahly o el Zamalek o a la selección de Egipto sentíamos una especie de vacío, nos preguntábamos por qué nosotros no podíamos ser como esa gente. Gracias a Dios, con el paso del tiempo tuvimos algo de deporte a pesar de los obstáculos y dificultades. Somos una selección oficial y reconocida y vamos a llegar a lo que queremos en el futuro.

¿Se imagina su vida sin fútbol?

Cuando gateaba sobre la tierra ya intentaba darle patadas a un balón. Pensar o imaginar una vida sin fútbol es imposible.

No hay deporte en Gaza, sin Liga desde 2023. ¿Cuántos jugadores de la Franja juegan en la selección?

No hay estadios, no hay deporte, no hay vida en Gaza, es difícil vivir allí. Cuesta imaginar que la Liga pueda volver porque estamos hablando de una situación de genocidio que no se ha detenido pese al alto al fuego. También en Cisjordania hay violaciones de los colones, controles y obstáculos que dificultan el movimiento de los palestinos, haciendo que un campeonato sea imposible, también la vida. Actualmente, en la plantilla hay cuatro jugadores de la Franja de Gaza. Pudieron salir antes de la guerra, ya que lamentablemente es casi imposible salir de la Franja, bajo control del ejército. Antes teníamos varios jugadores del campeonato local en la selección, pero en este momento no podemos contar con ellos.

Contaba que el teléfono les da miedo porque recibir notificaciones a según qué hora solo puede significar malas noticias. Ha perdido a familiares y amigos.

Mi padre murió el primer día de la guerra por causas naturales. Si no hubiera habido guerra habría podido estar en su casa en una o dos horas para verlo y enterrarlo. Debido a la guerra no pude estar allí.

La responsabilidad de representar a Palestina en estos momentos es muy grande. ¿En algún momento duro le ha pasado por la cabeza dejarlo?

Imposible. Es imposible dejarlo y detenernos. Mientras sigamos vivos, vamos a seguir jugando al fútbol y resistiendo.

¿Es optimista respecto al futuro del pueblo palestino y de la reconstrucción de Gaza?

Todos somos optimistas y creemos que el Estado de Palestina es inevitable y que viviremos en él. Puede parecer difícil, pero estamos seguros de que lo haremos, está en los genes de cada uno de nosotros.