Cerca de 500 clubs catalanes piden elecciones anticipadas en la Federació de Futbol

Unos 500 clubs de fútbol catalanes se han unido para reclamar a Joan Soteras, el presidente de la Federació Catalana de Fútbol (FCF) la convocatoria anticipada de elecciones. El paso previo es la presentación de una solicitud para que se celebre una Asamblea General Extraordinaria donde se pueda tratar la grave crisis institucional del organismo, inmerso en la polémica desde hace años, y se tramite la vía legal para la apertura de un proceso electoral. Será el único punto del orden del día.

Todavía no se han apagado los rescoldos de la última cita en las urnas, en 2023, cuando varios clubs presentaron demandas por una presunta falsificación de las firmas de sus representantes en favor de la candidatura de Soteras. La acción comunitaria de los clubs, a los que se podrían sumar otros, responde a las acusaciones de presunta corrupción en la gestión del actual presidente de la FCF y su junta directiva, que no han cesado desde su reelección.

Con notario a la FCF

Los más de 400 clubs han formalizado un documento con las firmas, que presentarán este miércoles en la sede del despacho de abogados Vosseler Advocats, que es el representante legal que aglutina las acciones. Después, se presentarán en la sede de la Federació, acompañados de un notario, para que acredite la validez de dichas firmas y levante acta. El volumen de clubs supera el requisito mínimo del 15% del total inscritos en la FCF para la convocatoria de una asamblea extraordinaria.

Ofrenda floral de la FCF en la última Diada de Catalunya. / Dani Barbeito / SPO

Soteras, de 77 años, está inmerso en varios casos. En marzo de este año tuvo que declarar en el marco de una investigación judicial por presunta falsedad documental y administración desleal. En septiembre, Juanjo Isern, candidato a las últimas elecciones a la FCF, le denunció por injurias y calumnias a raíz de que Soteras, durante la campaña electoral, asegurara que era uno de los "investigados" por un caso de corrupción deportiva a sabiendas de que tenía solo la condición de "testigo", y por acusarle de una presunta voluntad delictiva de ganar las elecciones para obtener documentos de la federación. Isern impugnó las elecciones de 2023 por una posible falsificación de firmas.