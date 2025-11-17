Hasta 2028
La Cartuja, escenario de la final de la Copa del Rey tres temporadas más
El estadio de Sevilla acogerá la gran cita del torneo del KO hasta 2028, según anunció este lunes la RFEF.
La Real Federación Española de Fútbol ha acordado este lunes que la final de la Copa del Rey se dispute en el estadio La Cartuja de Sevilla al menos durante tres temporadas más, de 2026 a 2028.
Así lo acordó este lunes la junta directiva de la RFEF, reunida en un hotel de Sevilla, la ciudad que este martes acoge en La Cartuja el España-Turquía, de la jornada final de la fase de clasificación para el Mundial 2026.
Desde 2018
La Cartuja albergará en abril próximo la final copera por séptima edición consecutiva. Es la sede de la final desde la temporada 2017-2018.
