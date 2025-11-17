Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de selecciones clasificadas para el Mundial

Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.

La selección germana tumbó al cuadro centroeuropeo en Lepizig con goles de Woltemade, Gnabry, Sané (2), Baku y Ouedraogo, mientras el conjunto de Ronald Koeman superó al báltico con tantos de Reinjders, Gakpo, Simons y Male en Amsterdam. El azulgrana Frenkie de Jong jugó 63 minutos.

Los jugadores de Alemania celebran uno de los goles contra Eslovaquia. / Associated Press/LaPresse / LAP

Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada. En total, 34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:

Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

Oceanía: Nueva Zelanda.