Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Billete con goleadas

Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de selecciones clasificadas para el Mundial

El combinado germano arrolló este lunes a Eslovaquia (6-0), mientras los neerlandeses aseguraron el pase contra Lituania (4-0).

De Jong controla un balón en el partido de este lunes contra Lituania.

De Jong controla un balón en el partido de este lunes contra Lituania. / Peter Dejong / AP

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.

La selección germana tumbó al cuadro centroeuropeo en Lepizig con goles de Woltemade, Gnabry, Sané (2), Baku y Ouedraogo, mientras el conjunto de Ronald Koeman superó al báltico con tantos de Reinjders, Gakpo, Simons y Male en Amsterdam. El azulgrana Frenkie de Jong jugó 63 minutos.

Los jugadores de Alemania celebran uno de los goles contra Eslovaquia.

Los jugadores de Alemania celebran uno de los goles contra Eslovaquia. / Associated Press/LaPresse / LAP

Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada. En total, 34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:

Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.

Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

Oceanía: Nueva Zelanda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Àlex Márquez: “Si un día, luchando con Marc, nos caemos, será porque uno de los dos la ha cagado”
  2. Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
  3. El Barça hace un llamamiento para el clásico femenino ante el ritmo de entradas vendidas: 'No sé por qué no ha llegado a la gente que jugamos contra el Madrid
  4. Olivier Rioux, el jugador más alto de la historia del baloncesto universitario
  5. Márquez: 'Me gustaría que mi regreso sirviese de inspiración para no lanzar nunca la toalla
  6. Muere Xabier Azkargorta, la leyenda del Espanyol que echó raíces en Bolivia
  7. Josep María Casanovas, periodista: “A Núñez no se le ha hecho justicia por todo lo bueno que hizo en el Barça”
  8. El Barça jugará en el Camp Nou este sábado ante el Athletic tras recibir la licencia para abrir la zona de Lateral

Alcaraz sufre una sobrecarga en el isquio y no entrenará este martes

Alcaraz sufre una sobrecarga en el isquio y no entrenará este martes

Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de selecciones clasificadas para el Mundial

Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de selecciones clasificadas para el Mundial

Víctor Font lanza su precandidatura plural al trono del Barça: "Hay otro camino"

Víctor Font lanza su precandidatura plural al trono del Barça: "Hay otro camino"

Mbappé y PSG se reclaman mutuamente más de 200 millones en indemnizaciones

Mbappé y PSG se reclaman mutuamente más de 200 millones en indemnizaciones

Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina: "Mientras sigamos vivos, vamos a seguir jugando a fútbol"

Ehab Abu Jazar, seleccionador de Palestina: "Mientras sigamos vivos, vamos a seguir jugando a fútbol"

La Cartuja, escenario de la final de la Copa del Rey tres temporadas más

La Cartuja, escenario de la final de la Copa del Rey tres temporadas más

Benzema señala uno de los problemas del Real Madrid: "Mbappé tiene que combinar con Vinícius. Él solo no puede"

Benzema señala uno de los problemas del Real Madrid: "Mbappé tiene que combinar con Vinícius. Él solo no puede"

Operación Miami, por Lluís Carrasco

Operación Miami, por Lluís Carrasco