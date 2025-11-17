Billete con goleadas
Alemania y Países Bajos aumentan a 34 el número de selecciones clasificadas para el Mundial
El combinado germano arrolló este lunes a Eslovaquia (6-0), mientras los neerlandeses aseguraron el pase contra Lituania (4-0).
Alemania, que goleó 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que lo rubricó con un 4-0 a Lituania, lograron este lunes el billete para el Mundial 2026, para el que ya hay 34 selecciones clasificadas.
La selección germana tumbó al cuadro centroeuropeo en Lepizig con goles de Woltemade, Gnabry, Sané (2), Baku y Ouedraogo, mientras el conjunto de Ronald Koeman superó al báltico con tantos de Reinjders, Gakpo, Simons y Male en Amsterdam. El azulgrana Frenkie de Jong jugó 63 minutos.
Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada. En total, 34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Son las siguientes:
Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.
Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.
África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.
Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.
Oceanía: Nueva Zelanda.
