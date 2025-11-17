Alcaraz sufre un edema en el isquio y podría perderse la Davis

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, podría perderse la Copa Davis por un edema muscular en el isquiotibial de la pierna derecha, según ha avanzado la cadena Cope. El astro murciano pasó unas pruebas este lunes que confirmaron el problema muscular en el isquio afectado desde las Finales ATP.

Alcaraz llegó el lunes a Bolonia para unirse al resto de la expedición que capitanea David Ferrer y se sometió a unos controles. Aunque su idea era no entrenar este martes y esperar la evolución para estar a punto para el duelo de cuartos de final del jueves contra la República Checa, el astro medita no jugar finalmente por el riesgo alto de romperse.

Vendaje en Turín

El murciano disputó el segundo set de la final de la Copa de Maestros con un vendaje en su pierna derecha, en un duelo que acabó perdiendo ante el italiano Jannik Sinner.

Por el momento, con la llegada de Marcel Granollers, que también compitió la pasada semana en las Finales ATP, David Ferrer cuenta con 4 jugadores en la preparación. Jaume Munar, Pablo Carreño y Pedro Martínez completan la expedición.

La selección española se entrenará este martes sin Alcaraz. Munar y Carreño podrían disputar los individuales si finalmente no juega el número uno, una baja que dejaría a España con escasas opciones de éxito.

Los integrantes del equipo español comparecerán en rueda de prensa este martes justo antes de que comience la competición oficial con el enfrentamiento entre Francia y Bélgica.