El seguro del Barça: Cata Coll y cómo vivir "feliz cerca del peligro"

Cuando se celebra una victoria, se mira siempre delante. A las goleadoras, esas futbolistas que han sumado enteros para que el marcador se decante a favor. Sin duda, el olfato único de Ewa Pajor rubricó parte de la fiesta azulgrana en el clásico del sábado (4-0). Pero que el Barça mantuviera la portería a cero fue obra de Cata Coll. La guardameta estuvo inconmensurable, segura y determinante. La mallorquina, de carácter peculiar (en el mejor de los sentidos), llegó hasta a atajar un penalti en la segunda parte después de unas cuantas paradas que sin duda fueron claves.

Muchas veces nos olvidamos de las porteras. Siempre solas, a metros de distancia de donde pasan las cosas, sobre todo en el Barça. Lejos del peligro, aunque a Cata bien le gusta tenerlo cerca. Tatuado lo lleva en la nuca: 'Sempre a prop del perill'. Así ve el fútbol y con ello juega en el verde y en la vida. Regates arriesgados, reflejos vertiginosos, pases que llegan al milímetro en espacios enanos y un carisma que amedrenta rivales.

Y, sobre todo, descaro. El de una persona que confía en sí misma, que habita cómoda en su piel. Que disfruta cada día de esa parte loca del fútbol que te catapulta en solo un instante. Han pasado ya meses desde ese 2023 que le cambió la vida. De querer tirar la toalla a tocar el cielo, y vaya si lo tocó. Desde entonces no solo es un seguro para la portería del Barça, sino que su seguridad se ha contagiado a toda la plantilla.

Enorme ante las rivales

En el Clásico volvimos a vivir la versión de Cata más propia. La que está latente en su área, que aguanta y reta a las rivales. Que ataja ya sea con una rodilla bien clavada en el suelo en el momento justo o un guante a cotas que parecían inhóspitas. Al Barça le regaló tranquilidad y seguridad en un encuentro donde el Real Madrid llegó a su área en bastantes ocasiones. Pero Cata se hizo enorme ante Feller y Linda Caicedo. Las pocas veces que consiguieron superarla estaban en fuera de juego.

Las guardametas viven mucho de la confianza y del momento de forma, tanto físico como mental que atraviesan. Y ahora Cata brilla. Cuando la colegiada del partido señaló la pena máxima a favor del Real Madrid, las miradas se dirigieron a ella. Aguardaba un poco adelantada, cerca del punto de penalti. Miró como Wier plantó el balón mientras iba retrasando su posición. Con un pie pegado a la línea de cal se lanzó a su izquierda, adivinando por completo y con seguridad el disparo de la futbolista blanca para hacer enloquecer a un Montjuïc que se rindió a sus pies.

Además, Cata Coll es icónica. Por lo que hace y cómo lo hace. Hasta pasar página. La guardameta azulgrana trabaja mucho la parte mental para poder rendir como lo hace y saber superar momentos de partido, tanto buenos como malos. Ella lo hace con un gesto, que puede parecer guasón, pero que marca un punto y seguido. Como quien se fuma un cigarrillo a la salida de un bar. Dos caladas con el gesto de media sonrisa y al siguiente balón.

Elogios de Alexia y Romeu

"Me alegro mucho por Cata. Por el tipo juego que tenemos en general no concedemos muchas ocasiones, pero Cata es un pedazo de jugadora", enfatizó Alexia Putellas tras el Clásico. “La clave ha sido que hemos entrado muy bien al partido, que Cata nos ha salvado en dos momentos claves”, valoró Pere Romeu tras el partido.

Muchas veces, en las victorias, solo recordamos aquellos nombres que aparecen en el luminoso en el recuento de goles. Suelen ser las que salen en las fotografías, en los resúmenes. En este Clásico, Cata no solo "salvó al Barça", sino que dio una lección a todos. Vivir cerca del peligro tiene su gracia siempre que sea con ella cerca.