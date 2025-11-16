Portugal arrasa a Armenia (9-1) para entrar en el Mundial 2026

El tropiezo de Irlanda retrasó al último día la certificación para ir al Mundial de 2026 y Portugal no falló ante un débil rival. Armenia, ya eliminada, fue arrasada por el cuadro luso (9-1), obligado a reaccionar por varios motivos: el pase directo al torneo, la necesidad de reparar la derrota, y demostrar que no depende de Cristiano Ronaldo, ausente por sanción tras haber sido expulsado en Dublín.

Todas las premisas se cumplieron en Oporto. Portugal no sólo sentenció el duelo muy pronto, sino que ya elevó la victoria que necesitaba a la categoría de goleada antes del descanso con el 5-1. Sólo hubo un breve compás de incertidumbre cuando, tras el gol inicial de Renato Veiga (m. 7) se produjo el empate de Eduard Spertsyan (m. 18). Diez minutos después, Gonçalo Ramos repetía la ventaja local que iba a ampliarse hasta límites insospechados.

Los internacionales portugueses festejan uno de los goles sobre Armenia. / MIGUEL RIOPA / AFP

Ramos ocupó el puesto de delantero centro reservado para Cristiano Ronaldo, y Bruno Fernandes suplantó al capitán habitual -Bernardo Silva lució en esta ocasión el brazalete- en la ejecución de los penaltis. Dos lanzó (m. 45+3 y 72) y transformó el centrocampista de United, lo que le permitió completar un triplete, con otro tanto, y llevarse el balón para conmemorar el mérito.

Portugal necesitó un segundo balón, porque João Neves también marcó un triplete, con más mérito, ya que no dispuso de la ventaja de chutar ningún penalti y no es delantero. El centrocampista del París Saint Germain logró dos tantos en el primer tiempo (m. 30 y 41) y otro en el segundo (m. 81). Francisco Conceição (m. 90' +2) colocó la guinda final.

El 9-1 no fue un récord, pero se acercó. Es el 9-0 sobre Luxeumburgo logrado el 11 de septiembre de 2023, ya durante el mandato de Roberto Martínez. El entrenador de Balaguer ha establecido los mejores registros goleadores de la selección (2,66 de media) y el mayor porcentaje de victorias en partidos oficiales, con 22 en 31 partidos oficiales (70,9%).