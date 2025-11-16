La nueva estrella de la NFL, hermano de un exjugador del Baxi Manresa

El fútbol americano ha adquirido importancia estos días en España por el duelo que los Miami Dolphins y los Washington Commanders han disputado este domingo por la tarde en el Santiago Bernabéu de Madrid. Pero acercando este deporte un poco a Catalunya, la actualidad viene marcada por la aparición de una nueva estrella de la liga, un jugador que está llevando a los New England Patriots, la franquicia con más títulos (6), a lo más alto de las clasificaciones después de unos años de transición. Y este chico es hermano de un jugador de baloncesto que formó parte de la plantilla del Baxi Manresa no hace mucho, en la temporada 2021-22, junto a los Francisco, Thomasson, Bako y Moneke.

La nueva estrella del balón es Drake Maye. Ahora mismo tiene 23 años y es el hermano pequeño de Luke Maye, un ala-pívot que despertó controversia en el Nou Congost en la temporada 2021-22. Solo jugó un año en el club, en el que vivió momentos de todo tipo. Se trataba de un ala-pívot de gran talento y campeón universitario con los North Carolina Tar Heels, una de las universidades más prestigiosas.

Familia de deportistas

A Manresa llegó después de un paso por Italia. Tenía un destacadísimo tiro de tres puntos y una buena lectura de juego, pero su indolencia no encajaba demasiado con el estilo de juego dinámico y de presión de Pedro Martínez. Vivió en el club uno de los años más espectaculares de la historia, junto a compañeros que hicieron disfrutar al pabellón, pero eso no le valió la continuidad.

Por eso, con la irrupción de Drake, ahora es más 'el hermano de...' que no la estrella que fue en los Tar Heels. La familia de deportistas, sin embargo, no se reduce a ellos dos. Hay dos hermanos más con un pasado a destacar. Cole Maye, que no fue a North Carolina, como Luke y Drake, sino a Florida. Lo suyo era el béisbol. Debutó con los Gators, el sobrenombre de todos los equipos de la universidad, en marzo de 2017 y, como Luke, también ganó un título de la NCAA, aunque tuvo un papel residual y solo jugó cinco partidos.

Beau Maye también tuvo una carrera deportiva corta. Fue a North Carolina y también jugó en el equipo de baloncesto, como Luke, pero su trayectoria se reduce a dos rebotes en un partido.

En una entrevista reciente en el canal ESPN, Drake Maye asegura que en la relación con sus hermanos 'todo es una competición', tanto si juegan al golf como si lo hacen al pickleball. "Teniendo tres hermanos mayores, en todo lo que hacemos intentamos ganar. Es parte de lo que somos y a mí me gusta". De hecho, su padre también había sido universitario en North Carolina entre 1983 y 1988 y había jugado, precisamente, a fútbol americano, como lo hace su hijo más talentoso.

Una apuesta de futuro

En su caso, tras tres años en la universidad fue elegido con el número 3 del draft de 2024 por los Patriots. La histórica franquicia vivía una travesía del desierto tras haber ganado seis títulos entre 2002 y 2019 con Tom Brady al frente y haber jugado tres Super Bowls más. La leyenda se fue después a los Tampa Bay Buccaneers, donde ganó otro título, con lo que tiene más él que ninguna otra franquicia de la liga, ya que los Patriots y los Pittsburgh Steelers, los líderes del ranking, tienen seis cada uno.

Sin Brady en el equipo, el técnico de todos esos éxitos, otro mito, Bill Belichick, también se retiró en 2023. Pero el año pasado llegó el pequeño de los Maye. Comenzó como suplente del veterano Jacoby Brissett, pero en la tercera jornada el entrenador, Jerod Mayo, dio la oportunidad al joven. Los resultados no fueron excesivamente buenos, con tres victorias en doce partidos. Pero era una apuesta de futuro de la franquicia.

Este verano, los Patriots han cambiado de entrenador y han confiado en un excompañero de Brady, Mike Vrabel. Las cosas no pudieron salir mejor. El equipo va como un tiro tras dos derrotas en los tres primeros partidos, contra los Raiders y los Steelers. Desde entonces, han encadenado una racha de nueve triunfos seguidos, hay que decir que aprovechando un calendario favorable, pero con algunos de mérito, como ante uno de los favoritos, los Buffalo Bills. Los Patriots lideran su división y su conferencia, con un récord de 9-2, y tienen al alcance los play-offs por primera vez desde la época de Brady.

"Maye, un quarterback sobrio, con gran calidad para mover los pies dentro del pocket y con una excelente capacidad para elegir qué hacer en cada momento, está en lo más alto de muchas clasificaciones. Es segundo en pases de touchdown [20], segundo en pases completos (72%) y cuarto en rating, la media de todas las estadísticas de un director de juego.