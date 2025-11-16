El Manresa bate al Lleida a golpe de triples (99-86)

El Baxi Manresa, liderado por un acertado Álex Reyes (24 puntos) desde el perímetro, se impuso en el Nou Congost al Hiopos Lleida (99-86), en un duelo catalán de la Liga Endesa que se decidió en el último cuarto.

Además de los puntos del alero extremeño, también fue clave la aportación del base Hugo Benítez, que anotó 22 puntos y repartió 8 asistencias con 29 créditos de valoración, ante un rival en el que el pívot Automane Diagné brilló en la zona con 18 puntos y 6 rebotes.

Los manresanos arrancaron mejor el duelo, especialmente en ataque, con un gran Hugo Benítez en la dirección de juego, capaz de anotar y asistir con facilidad (16-9, min. 5). Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, los ilerdenses devolvieron el parcial y empataron la contienda tras dos 2+1 seguidos de Gyorgy Goloman (16-16, min. 8).

El tramo final del primer periodo se convirtió en un intercambio de golpes ofensivos para cerrar el cuarto con un igualado 27-27 en el luminoso del Nou Congost.

Pierre Oriola felicita a los jugadores del Manresa al final del duelo. / Oscar Bayona / RG7

El guión no cambió mucho en el inicio del segundo periodo. El Hiopos Lleida se puso varias veces por delante, pero Retin Obasohan hizo que los suyos no se fueran del partido (38-38, min. 14).

Desde ese momento, el Baxi Manresa entró en un pequeño bloqueo mental en ataque y los de Gerard Encuentra lo aprovecharon con un poderoso Atoumane Diagné en la pintura para abrir la primera brecha en el marcador (41-46, min. 18). Al final, el Hiopos Lleida se marchó al descanso con un meritorio 44-50.

En la reanudación, el Baxi Manresa mejoró notablemente en ataque y rápidamente le dio la vuelta a la tortilla con un 'alley-oop' materializado por 'Kao' Akobundu (56-55, min. 23). El Nou Congost entró en ebullición y los manresanos se aprovecharon de ello con un parcial de 7-0 comandado por Benítez (65-61, min. 27).

Diagne salta en busca de un rebote defensivo bajo el aro del Hiopos Lleida / Oscar Bayona / RG7

Todo por decidir

Sin embargo, cuando peor estuvo el Hiopos Lleida, irrumpió en pista Caleb Agada con un buen porcentaje en tiros de media distancia para devolver a los suyos al choque y mantener la igualdad al final del tercer cuarto con un 73-72 que dejaba todo por decidir.

En los últimos diez minutos de encuentro, el Baxi Manresa puso la sexta marcha en el acelerador y un triple de Álex Reyes provocó el tiempo muerto rápido de Encuentra (80-74, min. 32).

Y cuando el Hiopos Lleida intentó igualarlo todo con múltiples intentos ofensivos de Agada y Batemon, en los locales volvieron a aparecer Benítez y Obasohan para poner tierra de por medio a falta de dos minutos para el final (91-84, in. 38).

Finalmente, el partido se convirtió en un festival exterior del Manresa, que terminó anotando 16 triples de 35 intentos, y se llevó el duelo catalán con una ventaja notable ante un Hiopos Lleida que bajó el nivel físico en el tramo final del choque.