NBa
Un Luka Doncic soberbio lidera la victoria de los Lakers en Milwaukee
El astro esloveno fue clave en el triunfo del cuadro californiano con 41 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.
Los Ángeles Lakers se impusieron a los Milwaukee Bucks (95-119) en un partido marcado por la sobresaliente actuación del base esloveno Luka Doncic, que contribuyó al triunfo anotando 41 puntos, capturando nueve rebotes y asistiendo en seis canastas, registros con los que rozó el segundo triple doble de la temporada.
Los Lakers siguen encomendándose a su estrella, Luka Doncic, para escalar posiciones en la Conferencia Oeste. El triunfo en casa de los Bucks de Giannis Antetokounmpo les sitúa, con un récord de 10 victorias y cuatro derrotas, en cuarta posición. Un triunfo en el que Doncic superó por cuarta vez en la temporada los 40 puntos de anotación. Todo ello con una tarjeta de 9 de 19 en tiros de campo y 5 de 11 en triples.
Antetokounmpo, sólido
Unos números con los que neutralizó el también gran encuentro de Giannis Antetokounmpo, que logró el octavo doble-doble del curso con 31 puntos y 10 rebotes, a los que sumó también cinco asistencias y un tapón.
Pese a la derrota, los Bucks continúan con récord positivo 8-6, en la séptima posición de la Conferencia Este y a tan sólo un partido de distancia de la cuarta plaza.
- Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Àlex Márquez: “Si un día, luchando con Marc, nos caemos, será porque uno de los dos la ha cagado”
- El Barça hace un llamamiento para el clásico femenino ante el ritmo de entradas vendidas: 'No sé por qué no ha llegado a la gente que jugamos contra el Madrid
- Olivier Rioux, el jugador más alto de la historia del baloncesto universitario
- Muere Xabier Azkargorta, la leyenda del Espanyol que echó raíces en Bolivia
- Un tío de Rubiales le ataca con huevos durante la presentación de su libro
- Clara Serrajordi, elegida por Messi y estrella de futuro azulgrana
- El Barça alecciona al Madrid en el Clásico más tenso de la historia (4-0)