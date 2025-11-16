Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

NBa

Un Luka Doncic soberbio lidera la victoria de los Lakers en Milwaukee

El astro esloveno fue clave en el triunfo del cuadro californiano con 41 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.

Luka Doncic, en un partido de los Lakers.

Luka Doncic, en un partido de los Lakers. / EUROPA PRESS/CONTACTO/JEVONE MOORE/ICON SPORTSWIRE

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Ángeles Lakers se impusieron a los Milwaukee Bucks (95-119) en un partido marcado por la sobresaliente actuación del base esloveno Luka Doncic, que contribuyó al triunfo anotando 41 puntos, capturando nueve rebotes y asistiendo en seis canastas, registros con los que rozó el segundo triple doble de la temporada.

Los Lakers siguen encomendándose a su estrella, Luka Doncic, para escalar posiciones en la Conferencia Oeste. El triunfo en casa de los Bucks de Giannis Antetokounmpo les sitúa, con un récord de 10 victorias y cuatro derrotas, en cuarta posición. Un triunfo en el que Doncic superó por cuarta vez en la temporada los 40 puntos de anotación. Todo ello con una tarjeta de 9 de 19 en tiros de campo y 5 de 11 en triples.

Antetokounmpo, sólido

Unos números con los que neutralizó el también gran encuentro de Giannis Antetokounmpo, que logró el octavo doble-doble del curso con 31 puntos y 10 rebotes, a los que sumó también cinco asistencias y un tapón.

Pese a la derrota, los Bucks continúan con récord positivo 8-6, en la séptima posición de la Conferencia Este y a tan sólo un partido de distancia de la cuarta plaza.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
  2. Àlex Márquez: “Si un día, luchando con Marc, nos caemos, será porque uno de los dos la ha cagado”
  3. El Barça hace un llamamiento para el clásico femenino ante el ritmo de entradas vendidas: 'No sé por qué no ha llegado a la gente que jugamos contra el Madrid
  4. Olivier Rioux, el jugador más alto de la historia del baloncesto universitario
  5. Muere Xabier Azkargorta, la leyenda del Espanyol que echó raíces en Bolivia
  6. Un tío de Rubiales le ataca con huevos durante la presentación de su libro
  7. Clara Serrajordi, elegida por Messi y estrella de futuro azulgrana
  8. El Barça alecciona al Madrid en el Clásico más tenso de la historia (4-0)

Un Luka Doncic soberbio lidera la victoria de los Lakers en Milwaukee

Ana Peleteiro, sobre el auge del 'running': "Echaros a correr sin comprobar que todo está bien es una locura"

Ana Peleteiro, sobre el auge del 'running': "Echaros a correr sin comprobar que todo está bien es una locura"

Si se juega un Mundial, España no falla: 13 participaciones seguidas y una más asegurada

En Madrid ya cantan "no pasa nada, tenemos a Oyarzabal"

En Madrid ya cantan "no pasa nada, tenemos a Oyarzabal"

Josep María Casanovas: “A Núñez no se le ha hecho justicia por todo lo bueno que hizo en el Barça”

Josep María Casanovas: “A Núñez no se le ha hecho justicia por todo lo bueno que hizo en el Barça”

Ducati y Bagnaia siguen sin encontrar explicación al caótico desastre de esta temporada

Ducati y Bagnaia siguen sin encontrar explicación al caótico desastre de esta temporada

Erika Villaécija: "Cuando te retiras tienes miedo porque no sabes si volverás a hacer nada tan bien"

Historias de la Cursa de les Dones: "En mi país me veía obligada a ejercer la prostitución"

Historias de la Cursa de les Dones: "En mi país me veía obligada a ejercer la prostitución"