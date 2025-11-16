Josep María Casanovas, periodista: “A Núñez no se le ha hecho justicia por todo lo bueno que hizo en el Barça”

Hoy visita el plató de MAS BARCELONA Josep Maria Casanovas (Barcelona, 1947), “el mismo año en el que nacieron Johan Cruyff, Angel Nieto y Josep Carreras”. Está sano, feliz, y a sus 78 años hace deporte entre dos y tres días por semana.

Mientras cursaba periodismo empezó a escribir sobre motor en “El Mundo Deportivo”. A los seis meses lo llama el gran Juan José Castillo, quien más tarde sería director, diciéndole: “Tu puedes ser un buen periodista, pero si sólo escribes de motor no llegarás a ninguna parte. Tienes que hacer fútbol. Y lo más importante vino después al decirme: “En la vida no hay que hacer lo que mas nos gusta, sino lo que más interesa”. Desde entonces entró en la mítica revista Bon Balón, con José María García, Mercedes Milà, etc..

Lo mejor es que en sport tuvimos un único interlocutor, como Josep Lluís Núñez, durante 23 años en la Presidencia del Barça. Y era fácil el diálogo.

Muestra su optimismo al recordar su participación directa en las ceremonias de los JJOO de Barcelona. “Veniamos de vivir los Juegos Olímpcos de Seul. Nosotros somos latinos y creativos no fue nada facil encontrar aquel equilibrio entre España y Catalunya en el espectáculo. Barcelona se atrevió por primera vez a colocar en una ceremonia de clausura un gag de humor, con Tricicle, que jamás se había hecho antes. “Pero años más tarde, en Londres 2012, nos copiaron”.

Sergi Mas junto a Josep Maria Casanovas / Patricio Ortiz / EPC

En su etapa como editor de Sport tuvo varias propuestas, en su mayoría le buscaban corrupción y escándalos en el fútbol. Ahora, más allá del desgaste profesional del día, ha escrito un libro que se ciñe sólo a las cosas positivas que le han pasado en su etapa: “lo feo me lo guardo para mí; y si puedo hablar mal de alguien, lo ignoro”.

