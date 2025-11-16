Ana Peleteiro, sobre el auge del 'running': "Echaros a correr sin comprobar que todo está bien es una locura"

El 'running' se ha convertido en uno de los deportes más populares en España. Los expertos coinciden en que practicar esta disciplina de forma regular tiene múltiples beneficios para la salud. No obstante, un entrenamiento excesivo puede provocar lesiones y fatiga.

Cada vez son más los aficionados que deciden probar este deporte. Para comenzar, no necesitas más material que unas zapatillas adecuadas y ropa deportiva. Sin embargo, es importante que los nuevos corredores tengan en cuenta su estado de salud antes iniciar cualquier rutina.

En este contexto, Ana Peleteiro ha publicado un vídeo en redes sociales reflexionando sobre el auge del 'running' en España. En nuestro país, cada vez resulta más común tener un conocido que se atreve a preparar una maratón sin experiencia previa en el deporte.

"Os juro que ahora me sorprende ver como niños y niñas que no han hecho deporte en su vida echan a correr y, en cuestión de tres meses, la preparan, la corren y la acaban", asegura la triplista gallega.

La atleta, bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recuerda que en su infancia "la gente que se atrevía a correr una media maratón o una maratón eran cuatro gatos".

A pesar de la reflexión, Peleteiro se alegra que haya crecido el interés en su deporte. "Me parece genial que cada vez más personas hagan deporte, y más si es atletismo", aseguró la campeona de Europa en triple salto.

De la misma forma, tampoco es una crítica hacia los principiantes: "Yo no estoy criticando a aquellos que ahora hacéis deporte. Me parece que es lo mejor, y más siendo mi deporte el atletismo", apunta la gallega.

Ahora bien, Ana Peleteiro recomendó a todos los nuevos corredores que realizaran un reconocimiento médico antes de comenzar a entrenar, especialmente si lo hacen por su cuenta: "Echaros a correr sin antes chequear que todo está bien, es una locura".