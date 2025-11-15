El waterpolista y diputado, Víctor Gutiérrez (34 años), revela cómo es ser homosexual en el deporte de élite: "Pensaba que estaba enfermo"

El deporte de élite masculino sigue siendo un mundo bastante hermético en cuanto a la orientación sexual de sus profesionales. De hecho, en la primera división del fútbol español no hay ningún jugador que haya reconocido abiertamente ser homosexual y tan son nueve lo han hecho público en toda la historia de este deporte.

De haberlos, no se atreven a dar el paso por la toxicidad que va ligada al deporte, donde los insultos homófobos son el pan de cada día en los estadios y los apelativos se usan de forma despectiva.

Así lo ha asegurado el jugador de waterpolo, Víctor Gutiérrez, que ha acudido al pódcast 'Los Fulanos'. En dicha charla ha hablado de diferentes temas relacionados con su actividad deportiva y su actual desempeño como Diputado Nacional del Congreso y Secretario LGTBI del PSOE.

"No corras como una niña, no chutes como un maricón..." arranca el deportista sobre el tema, resaltando los muchos inputs que recibimos desde pequeños y la visión que conforman sobre las personas homosexuales.

"Ves que hay pocos referentes y que se ríen de ellos", añade Gutiérrez, que añade que "la información que tienes es un insulto y un ridículo, una burla". Por eso, no es fácil salir en público y reconocer la verdadera orientación sexual, pues el miedo al escarnio juega el papel de techo de cristal que muchos no se atreven a romper: "Lo último que quieres es ser eso y es un lastre que vas echando a la mochila", apunta.

En su caso, tardó un tiempo en cargarse de valor y no vivir subyugado a una presión que marcaba su vida desde niño: "Desgraciadamente, tardas muchos años en entender que nada de esto es malo y en abrazarte a ti mismo", comenta.

De hecho, incluso llegó a pensar "que estaba enfermo" durante una etapa de su juventud, una falsedad incentivada por lo que percibía: "Era lo que se contaba y lo que tú veías", aseguraba, por lo que "fue una etapa complicada".

Como Gutiérrez, existen otros perfiles de deportistas de élite masculinos que se atrevieron a dar el paso y anunciar su homosexualidad. El primero en hacerlo fue el jinete olímpico Enrique Sarasola, un camino que más tarde seguirían el exnadador olímpico, Carlos Peralta, o el expatinador olímpico, Javier Raya. El ciclista José Rojas fue otro que reveló su homosexualidad en 2013.

En el deporte femenino, en cambio, la condición sexual no es un tema tan tabú y existen diferentes profesionales que ya se han declarado abiertamente homosexuales. Un claro ejemplo es la jugadora del FC Barcelona, Mapi León, quien desde 2018 ha defendido su orientación y ha participado en el Orgullo de Madrid en alguna ocasión: "Ojalá los jugadores de fútbol se animen a salir del armario y vean que no pasa nada", apuntaba, aunque lo cierto es que las vejaciones podrían seguir siendo habituales en los campos de fútbol, pese a estar casi en 2026.