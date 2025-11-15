De sobrevivir a un cáncer a los 15 años a anunciar la Superbowl

Linda Caicedo está disfrutando más que nunca en el Real Madrid. Pau Quesada ha apostado por acercarla más a la zona de creación del juego y alejarla de la banda y la colombiana lo ha celebrado generando mucho más fútbol y estableciendo una relación mucho más estable con el gol. Caicedo suma esta temporada 3 goles y 6 asistencias con Real Madrid. Desde la llegada al banquillo de Quesada la colombiana ha dejado la banda para situarse como mediapunta o segunda delantera, lo que la hace implicarse mucho más en el juego de creación del equipo. Linda es la referencia en ataque en un Madrid que reparte mucho su producción ofensiva con jugadoras como Weir, Alba Redondo, Feller o Athenea.

Referente de la juventud en Colombia

Linda Lizeth Caicedo Alegría comenzó a dar patadas a una pelota en Candelaria, a 19 kilómetros de la populosa ciudad de Calí, en Colombia. A los cinco años, sus padres la inscribieron en la escuela 'Real Juanchito FC', una academia de fútbol que solo admitía niños, pero que le abrió las puertas a Linda. No fue hasta los 10 años cuando ingresó en su primer club femenino, el Generaciones Palmiranas. Creció mucho futbolísticamente en el Club Deportivo Atlas C. P. y el 15 de julio del 2019 debutó con 14 años profesionalmente con la camiseta del América de Calí frente al Cortuluá. Aquel día recibió una pelota, superó a tres rivales y remató a puerta anotando el gol del triunfo para su equipo. Así comenzaba su historia.

Se marchó al Deportivo Calí, donde jugó tres años, y el 24 de febrero de 2023, dos días después de cumplir la mayoría de edad, el Real Madrid cerró su fichaje, convirtiéndose en la primera jugadora colombiana de la historia del club blanco. Para entonces, Linda ya había superado uno de los episodios más duros de su aún corta vida. A principios de 2020, nada más cumplir 15 años, a Caicedo le diagnosticaron erróneamente gastritis, después de quejarse de un dolor abdominal. En febrero le diagnosticaron cáncer de ovario y en marzo se sometió a una cirugía para extirpar el tumor. Recibió un tratamiento de quimioterapia durante los seis meses siguientes, pasando tres de ellos en cama muy debilitada. En septiembre de 2020, le dieron el alta y regresó a los campos superando el cáncer. Para superar ese momento tan complicado, siendo aún tan joven, Caicedo buscó ayuda en los psicólogos del Deportivo Cali. En noviembre de 2021 se le comunicó que estaba totalmente recuperada y limpia. Linda lideró a la selección colombiana Sub-17, de la que era capitana cuando esta llegó a la final del Mundial por primera vez en su historia.

Caicedo es mucho más que una futbolista de éxito en su país y en Sudamérica. Linda es una figura con enorme ascendencia sobre los jóvenes desde su papel de embajadora de fundaciones como 'Mi Sangre', organización benéfica creada para empoderar a la juventud colombiana por el cantante Juanes y la líder cívica Catalina Cock Duque, o de instituciones como 'Juventud Resiliente' que "maximiza el potencial de la juventud vulnerable en Colombia".

Icono en la Superbowl

Fue nominada para el premio Puskas de la FIFA en 2023 y su trascendencia mediática se disparó en 2024, cuando apareció en un anuncio de Adidas junto a Lionel Messi, Trinity Rodman, Patrick Mahomes y Jude Bellingham, durante la Superbowl.

En el recientemente partido de Champions ante el París FC, Linda fue la más atacante más insistente del equipo blanco e incluso mandó un balón al palo tras una jugada individual. Días antes la colombiana había marcado un gol 'maradoniano' en Liga ante el Alhama tras recibir al borde de su área y marcharse en un eslalon en el que fue dejando a todas las rivales que salieron a su paso hasta acabar marcando.

La delantera es la gran amenaza para un Barcelona que recibe al Real Madrid después de encajar una sorprendente derrota ante la Real Sociedad y con solo cuatro puntos de ventaja sobre las madridistas. Las blancas solo han perdido un encuentro, ante el Atlético, y han encadenado ocho victorias seguidas, mientras en la Champions no ha perdido en las jornadas, con dos victorias y el empate en casa ante las parisinas.