Ricky Rubio y Birgander aúpan al Joventut en Gran Canaria

El Joventut Badalona remontó el vuelo en la Liga Endesa en Gran Canaria, después de superar al equipo claretiano (78-92) en un encuentro que dominó de principio a fin merced al acierto y la capacidad intimidatoria de Birgander en la pintura (14 puntos, 5 rebotes y 23 de valoración) y la picardía en la dirección de Ricky Rubio (17 puntos y 25 de valoración).

El contundente 9-29 firmado por los verdinegros en el periodo inicial desactivó de lleno los esfuerzos posteriores de un Dreamland que mejoró con el paso de los minutos y que llegó a ponerse a 7 puntos de su rival al inicio del último cuarto, pero de poco sirvieron los 20 puntos del escolta norteamericano Isaiah Wong para compensar el caudal ofensivo ofrecido por un equipo catalán a cuya causa se animaron también el pívot Ante Tomic -otros 17 puntos- y el interior croata Michael Ruzic (16).

2-17 para empezar

En un arranque de mucha intensidad defensiva y dosis extra de músculo, el Joventut tomó ventaja con la polivalencia de Hanga y Birgander, además de la entrada de un acertado Vives -dos triples- que destilaron sobre el Gran Canaria Arena la primera ventaja verdinegra en el ecuador del primer cuarto (2-12).

Con el posterior tiempo muerto de Jaka Lakovic, la cosa empeoró incluso para los amarillos, que por momentos se iban a la deriva con un elocuente 2-17 en el electrónico. Tal era el despliegue de intimidación de los visitantes en la retaguardia que el Gran Canaria no lograba ver aro en sus ataques. Con tal hemorragia, los pupilos de Daniel Miret se anotaron el periodo inicial con una derrama anotadora que alcanzaba la veintena (9-29).

En el segundo parcial, los claretianos intentaron minimizar la herida y lo lograron por momentos a través del acierto de Pelos y Vila, pero Birgander siguió manteniendo la nave badalonesa. No obstante, Miret optó por pedir un tiempo muerto para romper el ritmo local, cuando parecía encontrar brotes verdes el Dreamland con la vuelta de Wong (21-35).

16 arriba al descanso

Dos canastas visitantes, a través de una penetración de Rubio y luego con un lanzamiento de Tomic de media distancia, llevaron a Lakovic a pedir su segunda pausa táctica, ante la acumulación de errores que volvió a concatenar los insulares (21-39).

Luego llegó la pericia de Rubio tanto en ataque como en defensa, robándole la cartera a Albicy para sacarse de la chistera una nueva bandeja y luego forzando una falta en ataque de Labeyrie que llevó al cortocircuito grancanario (21-44).

A partir de ahí, el encuentro avanzó a base de arreones, en los que apenas sacaba rédito el Granca ante un sólido Joventut, quedando el marcador al descanso en un contundente 33-49.

Reacción insular

En la reanudación, Pelos y Brussino revivieron por un instante a la escuadra isleña con un arreón de 7-2 de inicio (39-51). Además, la Penya necesitaba ajustar sus rotaciones con la prematura cuarta personal de Drell a los pocos minutos de arrancar el tercer cuarto.

Posteriormente, una falta de Kraag por empujar a Brussino en la pintura y una posterior técnica del propio jugador neerlandés permitió a Brussino y a Labeyrie reducir la diferencia en 9 puntos (47-56).

El encuentro entró entonces en una fase en la cual casi todas las jugadas acababan en personal, acumulándose los tiros libres en ambos bandos en un lapso más que afilado del encuentro. Rubio Y Ruzic volvieron a dar oxígeno a los verdinegros en el particular intercambio de canastas que se vivió a continuación (58-71).

Ordago diluido

Ya en el asalto final, Angola y Pelos volvieron a reducir la diferencia por debajo de la decena, animándose al repunte Wong con una canasta sobre la pintura que cambió el panorama del choque (64-71) en apenas dos minutos.

Pero el guion volvió a repetirse como en los dos cuartos anteriores: Rubio ponía el temple en la dirección badalonesa y Ruzic asumía los galones de Birgander, dándole aire el Joventut en el ecuador del último cuarto (68-80).

En los últimos compases, el intercambio de canastas se recrudeció, mientras que el intento de órdago por parte de los canarios se diluía a costa del buen hacer de un Juventut que no bajó su ritmo ni un ápice, firmando una victoria importante para seguir en la zona noble de la Liga Endesa (78-92).

Ficha técnica:

78. Dreamland Gran Canaria (9+24+25+20): Albicy (2), Wong (20), Brussino (11), Labeyrie (8) y Tobey (-) -quinteto titular-; Maniema (-), Angola (7), Salvó (-), Samar (11), Pelos (11), Kuath (1) y Vila (7).

92. Joventut Badalona (29+20+22+21): Hakanson (6), Drell (2), Hunt (7), Hanga (4), Birgander (14), -quinteto titular-; Kraag (-), Rubio (17), Vives (6), Allen (3), Ruzic (16) y Tomic (17).