Clara Serrajordi, elegida por Messi y estrella de futuro azulgrana

Ser una promesa en el Barça es muy complicado. De La Masía salen muy buenas futbolistas, pero que lleven la etiqueta (y el peso que conlleva) de estrella del futuro hay pocas. Clara Serrajordi (Llinars del Vallés, 2007) se ha hecho a ese estatus con una serenidad pasmosa para alguien de su edad. Sin haber alcanzado la mayoría de edad, aún tiene 17 años, no solo ha debutado con el primer equipo azulgrana y con la selección absoluta, sino que convive en el mejor campo del mundo con sus referentes. La ausencia por lesión de Patri Guijarro le ha dado un resquicio por el que disputarse con Laia Aleixandri la posición de pivote y ella ha ido sumando argumentos para que se mantenga la apuesta del club por ella.

La excepcionalidad de Serrajordi no viene de su historia. Como muchas niñas pequeñas, se enamoró del fútbol gracias a su hermano y a su mejor amiga. Dejó de lado la gimnasia rítmica para empezar a jugar en el CE Llinars. Pese a su corta edad y a la presencia cada vez más extendida de equipos femeninos, ella empezó en un equipo mixto que la curtió. En el Barça le echaron el ojo y no tardó en venirse a La Masia, donde ha ido quemando etapas a marchas forzadas.

Desde este año ya tiene dorsal del primer equipo y con el '16' a la espalda se consagra con cada actuación como el futuro del centro del campo del Barça. Una mezcla de Alexia, Aitana y Patri. Eso sí, la zuda es como la de la balear, quien la ha apadrinado desde su ascenso al primer equipo.

Clara Serrajordi antes de un partido con el Barça esta temporada / FC Barcelona

Serrajordi no solo ha llamado la atención en can Barça. Sonia Bermúdez la convocó por primera vez para la selección absoluta en la anterior concentración tras la lesión de Patri Guijarro y debutó en el partido de vuelta contra Suecia en el 64 al sustituir a Laia Aleixandri. Su irrupción con tan solo 17 años la postula como una opción de garantías en el centro del campo.

"Es el perfil más parecido a Patri que tenemos. La conozco desde que empezó con la sub-17 y tiene mucho talento, pero es muy joven", la definió la seleccionadora. Risueña y tranquila, se está instalando en los vestuarios de la élite sin aspavientos y con mucho trabajo.

Botas del '10'

Es por ello que grandes marcas ya han apostado por ellas. En un mercado creciente como es el del fútbol femenino, fichar al talento joven antes de que explote es una de las grandes tareas de las marcas. Adidas vio algo en Serrajordi y la fichó, tal y como hizo en su momento con Vicky López y Lamine Yamal.

Pero no es una futbolista más para la marca alemana. Leo Messi ha elegido a 10 futbolistas jóvenes que son promesas para incorporarlos dentro de su equipo, el Messi+10, y que lleven sus exclusivas botas F50 Vis10n. Serrajordi forma parte de este exclusivo grupo que durante esta temporada lucirá las botas del astro argentino y emblema azulgrana.

Un reconocimiento que la temporada pasada recibieron Vicky López y Lamine Yamal, recientemente nombrados como mejores futbolistas jóvenes del mundo. Y es que Serrajordi ha superado cualquier expectativa con su visión del juego y la manera de coordinarse con las mejores centrocampistas del mundo. Con su carácter calmado, una sonrisa en la cara, Clara avanza a paso firme en su carrera deportiva, que ya destaca. Y no quiere quedarse en una promesa, sino consolidarse como presente del club azulgrana.