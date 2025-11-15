El Barça alecciona al Madrid en el Clásico más tenso de la historia (4-0)

La grandeza del Barça va más allá de juicios o miradas externas. Se desmarca de las dudas y tira de la constancia y la determinación de un equipo que se niega a dejar la corona que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado. El Clásico volvió a ser para el Barça (3-0), con un buen puñado de goles y muchas lecciones de cómo el fútbol se defiende en Barcelona. Porque una noche no hace verano y el Madrid no volvió a saborear (ni oler) una victoria ante el Barça.

El partido se tensó antes tan siquiera de empezar. Aitana Bonmatí se caía del once inicial por molestias en los isquiotibiales y la sorpresa empezaba a instalarse entre los aficionados. Se quedaba en el banquillo la tres veces Balón de Oro, el Barça no solo tenía un cambio en el centro de campo por la lesión de Patri Guijarro, sino que Alexia se quedaba "sola". Vicky López y Laia Aleixandri acompañaron a Alexia en el eje vertebral del equipo de Pere Romeu, que salió con una intensidad que olía a tarde grande en Montjuïc. Las azulgranas avisaron en la primera acción con un centro de Ona Batlle que remató Alexia de cabeza directo al palo.

La realidad del Clásico es que fue un partido disputado. Se igualaron las fuerzas, cada equipo a su manera. El Real Madrid respondió las embestidas culés y llegó a anotar instantes después pero fue anulado por fuera de juego. En los primeros 20 minutos de partido se llegaron a anular hasta 3 tantos, los otros dos del Barça. Uno por fuera de juego y otro por mano de Pajor.

La colegiada revisa y anula un gol del barcelona en el VAR. Jugadoras del Barça y del Madrid disputan el partido de la Liga F en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en una jornada de gran afluencia de público. / Zowy Voeten / EPC

Cuánto ha echado de menos el Barça a Ewa Pajor. La delantera polaca ha estado unas semanas de baja por una lesión en la rodilla y ante el Real Madrid volvió a la titularidad. Y volvió a demostrar por qué es el gol de este equipo. Siempre donde toca, sin negociar esfuerzos, con el olfato de una delantera que marca una época. Es verdad que el Barça no descubrió a Ewa Pajor cuando la fichó. Ya era una delantera decisiva de talla mundial. Ahora, el rendimiento que está dando de azulgrana y cómo se ha hecho suyo el club y el fútbol del equipo son una auténtica maravilla.

Fue ella quien agujereó la portería blanca para abrir la lata. Esme Brugts habilitó a Claudia Pina, que bailó como quiso a la defensa del Real Madrid antes de filtrar el balón para Ewa Pajor que ya la esperaba al primer palo. La polaca la empujó con eficiencia y enloqueció a los 36.276 aficionados que llenaron las gradas. Estruendo y gritos de rebeldía, de venganza, de gusto.

La jugadora del FC Barcelona, Pajor celebra el primer gol ante el Real Madrid el partido de la Liga F en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Foto: Zowy Voeten / El Periódico. / Zowy Voeten / EPC

Con el gol de Pajor, el Barça le subió dos puntos. Impregnó su fútbol de un par de marchas más, le dio intensidad, para controlar esa presión asfixiante con la que el Real Madrid le quería aprisionar. Se hizo enorme Cata Coll ante Linda Caicedo, cuando la colombiana se plantó en el área azulgrana. Evitó el que podría haber sido el empate justo antes de que Pajor volviera a aparecer. Caroline Graham Hansen centró un balón de esos que empieza a envenenarse en el aire. Lo atajó Misa Rodríguez pero no terminó de ser solvente y quedó el balón muerto en el área pequeña. Pajor, siempre pendiente, remata con el pecho, con el escudo del club que tanto le ha echado de menos durante estas semanas donde ha estado lesionada.

La intensidad que había enganchado en la primera parte, quedó un pelín diluida en el segundo tiempo. El duelo se calmó, no hubo enganches y pocos rebrinques en los primeros minutos. En el 60 volvió a saltar la sorpresa, ahora a la inversa. Aitana Bonmatí sí saltó al césped en el Clásico. Lo hizo en el 60 por Vicky López. Minutos después, otro cambio volvió a sacudir al Barça, este por una horrible noticia.

"Esme no puede", le gritó Ona Batlle al banquillo segundos antes de que la lateral se sentara en el suelo. Los médicos salieron a toda prisa a atenderla y, al ver las malas sensaciones de la futbolista, le hicieron la prueba del cajón. Esta se usa para determinar si la lesión afecta a los ligamentos de la articulación. Brugts tuvo que ser retirada del terreno de juego con camilla sin poder apoyar la pierna izquierda.

Desde entonces, el partido se giró para el Barça. Cata Coll derribó a Athenea del Castillo dentro del área pequeña. Pau Quesada pidió la revisión y la colegiada terminó señalando la pena máxima a favor de las blancas. El desquicie invadió la grada y de ello se alimentó Cata Coll. Weir plantó el balón en el punto de penalti mientras Cata ni se inmutaba. Feliz cerca del peligro, como siempre. Donde se siente viva y disfruta. Atajó el balón a media altura de la futbolista blanca para salvaguardar la ventaja azulgrana.

Kika y Sydney Schertenleib celebran el gol de la suiza en el Clásico. / Zowy Voeten

Celebró el Barça la gran actuación de su guardameta y se lio gorda. Trifulca entre banquillos, con empujones y reproches, que caldeó aún más el ambiente y las gradas del Clásico más tenso de la historia. Ya con noche cerrada en Barcelona y las pulsaciones disparadas, tan solo restaban 10 minutos para que se terminara el partido. Y con ello tuvo suficiente el Barça para volver a aleccionar al Madrid. Sydney Schertenleib, que salió casi en el añadido, sumó el tercer tanto azulgrana cuando se plantó ante Misa y definió a placer.

Aitana celebrando su gol contra el Real Madrid / Zowy Voeten

La tensión se convirtió en disfrute, en gozo para los culés que aún pudieron celebrar un último tanto. Aitana Bonmatí cerró una tarde medio rara aprovechando un centro de Mapi León con un remate a bocajarro. El Barça se desquitó y cerró una herida a través de lo que mejor se le da: el fútbol.