Alexia Putellas, tras la victoria en el Clásico: "El equipo no pierde la identidad"

El Clásico cierra una herida. La de hace unos meses, este mismo año, cuando el Real Madrid se llevó su primera victoria en un Clásico. Ahora el equipo de Pere Romeu se quita la espina. Vuelve a reencontrarse con la victoria y de la mejor manera posible: siendo fiel a si mismo y con la identidad intacta. Las piernas estaban cansadas en la segunda parte, admitió Pere Romeu tras el clásico, pero el plan de partido salió y el equipo "está muy fuerte mentalmente".

"La clave ha sido que hemos tenido una muy buena entrada de partido. La Cata nos ha salvado en dos ocasiones claves. Hay momentos de partido que nos ha tocado sufrir como equipo", radiografió Pere Romeu tras el partido. "Hemos sido muy fuertes mentalmente. Venimos de una semana de 3 partidos en 6 días", añadió el técnico, poniendo en valor el esfuerzo de su equipo. "Ha sido un partido con muchas ocasiones. Normalmente en este tipo de partido no habia sido así. El Real Madrid es un gran equipo con buenas jugadoras y sabíamos con lo que nos encontraríamos. Es importante que el equipo no pierde la identidad", secundaba Alexia Putellas tras el Clásico.

Nombres propios

"Aitana está totalmente disponible. Es una jugadora muy importante para nosotras y tiene una carga de minutos elevada. Queremos cuidar al máximo a nuestra futbolista, por ella y por el equipo. Sabemos que tenemos una temporada larga y una plantilla corta. Si la cuidamos ahora podrán llegar las mejores condiciones posibles a final de temporada que espero que nos estemos jugando cosas", remarcó el técnico azulgrana.

Cata ha sido clave para la victoria azulgrana. Y nadie en el vestuario o el cuerpo técnico ha querido dejar de mencionar la extraordinaria actuación de la guardameta. "Me alegro mucho por Cata. Por el tipo juego que tenemos en general no concedemos muchas ocasiones pero Cata es un trozo de jugadora", enfatizó Alexia Putellas tras el Clásico. “La clave ha sido que hemos entrado muy bien al partido, que Cata nos ha salvado en dos momentos claves y que lo hemos acabado muy bien. Luego ha habido momentos en los que hemos sabido sufrir, cuando el Madrid nos ha bajado el bloque”, valoró Pere Romeu sobre el clásico más igualado hasta la fecha. “Hoy el Madrid ha hecho un gran partido. Ha habido momentos en los que ha sido muy parejo”, reconoció el técnico, que ya ve en el horizonte el partido contra el Chelsea del próximo jueves.