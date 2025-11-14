Pierre Oriola regresa al BAXI Manresa tras su aventura triunfal en México

El BAXI Manresa ha hecho oficial la incorporación de Pierre Oriola, pívot de 33 años y 2,08 metros de altura, que se incorporó a las categorías inferiores del club con 16 años y volvió en 2023 para otra temporada. Ahora vivirá su tercera etapa en el conjunto de Bages, un lugar que se puede considerar como su casa baloncestística.

El veterano jugador de Tàrrega firma hasta final de temporada después de proclamarse campeón de liga con el Fuerza Regia de Monterrey, en México. En los próximos días se unirá a la disciplina de Diego Ocampo y podría debutar este mismo domingo en la Liga Endesa ante el Hiopos Lleida, su equipo de la pasada campaña.

Oriola debutó con 16 años en ACB, pero solo jugó 6 segundos en su partido de debut. Tras promediar escasos minutos en sus dos siguientes temporada en Manresa, se fue en busca de oportunidades al Força Lleida, al Peñas Huesca en la LEB Oro, y más tarde al Baloncesto Sevilla de regreso a la máxima categoría, antes de dar el salto al Valencia Basket, donde conquistó la Liga ACB en 2017.

A partir de ahí, su trayectoria despegó con su fichaje por el FC Barcelona, donde jugó cinco temporadas y fue capitán, sumando cuatro títulos de Copa del Rey y otra Liga. Tras una salida amarga del club azulgrana, firmó por el Bàsquet Girona y tuvo un breve paso por el AEK Atenas, antes de volver por segunda vez al BAXI Manresa en 2023. Dos años más tarde vuelve para vivir su tercera etapa en el que fue su primer club profesional.

Pierre Oriola levanta la Copa del Rey tras derrotar al Real Madrid en la final de 2018. / Juan Carlos Hidalgo / EFE

"Ahora me gustaría estar con mi familia y acabar la temporada en España, y si la próxima tengo la oportunidad de poder volver, no dudéis de que lo voy a hacer", dijo Oriola tras ganar la liga mexicana con el Fuerza Regia. Dicho y hecho. En total, Oriola habrá vestido la camiseta de tres clubes diferentes en un solo año natural. Empezó el 2025 con el Lleida y se marchó a México de aventura transatlántica donde estuvo pocos meses, pero conquistó el título de liga el pasado 11 de noviembre. Ahora terminará su año particular donde todo empezó, en el BAXI Manresa.

Éxito internacional

Su debut con la selección absoluta se produjo en julio de 2017, y ese mismo año formó parte del equipo que ganó la medalla de bronce en el Eurobasket. Sin embargo, el punto culminante de su carrera internacional llegó en 2019, cuando se proclamó campeón del mundo en China. A lo largo de su carrera con la selección, ha acumulado 40 internacionalidades, promediando 4.7 puntos y 3.7 rebotes por partido.