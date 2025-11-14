Cronología de Laporta y sus reacciones al regreso de Messi: de la sorpresa a la estatua

Joan Laporta aseguró este jueves que desea levantar una estatua a Leo Messi en los aledaños del Spotify Camp Nou. Dijo que él y su junta directiva están trabajando en el tema, como si llevaran días en ello. Era en realidad la primera vez que mencionaba la idea, pese a que había dispuesto de oportunidades anteriormente para hacerlo. Fue una reacción a la visita inesperada del argentino al estadio azulgrana, que causó impacto en el planeta azulgrana y sirvió para airear las abisales desavenencias que permanecen entre ambos. Como si quisiera hacerse perdonar por un Messi que parece no indultarle del despido abrupto de 2021, en contra de todo lo prometido, que le forzó a una mudanza familiar a toda prisa que no esperaba ni deseaba.

Leo Messi, en el interior del Camp Nou. / Instagram Leo Messi

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina (en el segundo trimestre de 2026), la figura del astro rosarino es ansiada y temida a partes iguales por todos. Y obliga a reaccionar. Incluso a Laporta, siempre tan seguro de sí mismo. Estas son las declaraciones que ha realizado el presidente azulgrana en los últimos días sobre Messi hasta desembocar en la nueva propuesta de la estatua, aún en mantillas, una mera declaración de intenciones. Sin consulta a la familia del futbolista, de momento.

El nuevo Camp Nou abre sus puertas para recibir a casi 22.000 espectadores en un entrenamiento del equipo de Hansi Flick. Laporta atiende a los medios e insiste en la idea ya conocida de organizar un partido de homenaje cuando la reforma del estadio esté completada. No cita en ningún momento ninguna estatua. "Delante de 105.000, todo lleno, sería una bonita forma de inaugurar el estadio con un partido de homenaje a Leo. Será siempre y cuando ellos quieran. Habrá elecciones, pero en caso de que sea el presidente me encantaría".

Lionel Messi, junto al exatlético Rodrigo De Paul (d), a su llegada al entrenamiento de la selección argentina realizado en el estadio Martínez Valero previo al amistoso ante Angola que disputan mañana viernes en el país africano. EFE/Pablo Miranzo. -añade vídeo y foto- / Pablo Miranzo / EFE

Messi visita por sorpresa, y de forma clandestina, el nuevo Camp Nou, minutos después de que el Barça termine su partido en Vigo, con Laporta en el palco de Balaídos. Es la primera vez que lo pisa desde que se fue en agosto de 2021. Nadie se percata. Le acompañaron el jugador argentino Rodrigo de Paul y su amigo y asistente para todo Pepe Costa.

Messi publica su visita al Camp Nou a través de su cuenta personal de Instagram con un mensaje en el que admite su tremenda añoranza y expresa su deseo de volver cuando sea posible. “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…” Un terremoto sacudió las oficinas del FC Barcelona. Se inicia un conflicto de relatos entre el jugador y el club. Uno subraya que la visita se hizo sin la complicidad de Laporta y su junta; el otro, el club, indica que obtuvo el permiso de las oficinas. El mensaje corre como la pólvora por la red social. Más de 22 millones de 'likes' en 24 horas.

Laporta califica de "arrebato simpático y espontáneo" la visita de Messi al Camp Nou / Cat Ràdio

Laporta comparece ante los micrófonos de Catalunya Ràdio para sofocar la crisis que la visita de Messi ha abierto en las entrañas del club. “No sabía que venía Messi, pero su visita me parece un acto simpático y de barcelonismo”, dice el presidente en su primera reacción. El presidente azulgrana señala que no se arrepiente de haber abierto la puerta de salida al astro argentino en su día, en lo que parece echar sal a la herida. Tampoco cita la estatua en ningún momento.

Laporta afirma que planea levantar una estatua para Messi en el nuevo Camp Nou, similar a la que ya tienen Kubala y Cruyff. Lo hace durante la presentación de un libro sobre La Masia, del periodista Xavi Torres. “Se merece del Barça el homenaje más bonito del mundo”. Es la primera vez en cuatro años y dos meses, desde que se fue el mejor jugador de la historia del club, en que el dirigente revela esta idea. "En la junta directiva, con los compañeros, siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Sería de justicia que Leo también tuviese su estatua. Es de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos. Nosotros estamos trabajando en ello", dice.