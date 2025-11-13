Xavi Pascual acepta convertirse en el nuevo entrenador del Barça de baloncesto

Después de varios días de negociaciones y de dudas, Xavi Pascual ha aceptado convertirse en entrenador del Barça de baloncesto, sustituyendo al destituido Joan Peñarroya. El técnico de Gavà asumirá el cargo con un contrato hasta 2028 e iniciará de este modo una segunda etapa al frente de la segunda sección más importante de la institución azulgrana.

Un día después de la victoria ante el Bayern en la Euroliga, bajo el mando provisional de Òscar Orellana, el club sella el fichaje de una figura conocida por el barcelonismo y en particular por Joan Laporta, quien ya le puso al frente del equipo estrella del Palau. Con Pascual, el Barça conquistó la máxima competición continental en 2010.

Óscar Orellana da instrucciones a sus jugadores, este miércoles en la pista del Bayern Múnich. / ANNA SZILAGYI / EFE

Pascual no se hará cargo del equipo hasta la próxima semana, una vez cerrada la burocracia de su incorporación, por lo que Orellana dirigirá al Barça tanto este viernes contra el Virtus Bolonia en partido de Euroliga como el domingo contra el Baskonia en Liga Endesa. Ambos encuentros se disputarán en un Palau que ya exteriorizó su hastío tras la derrota ante el Real Madrid. Con este anuncio, es de esperar que las aguas se calmen.

Varios días de negociaciones

Las negociaciones con Pascual empezaron el pasado domingo, después de una concluyente derrota en Girona que significó el despido de Peñarroya. Falta saber si Pascual ha conseguido arrancar el compromiso de fichajes, al menos a medio plazo, para reforzar el equipo o al final ha aceptado la situación precaria de la entidad, maniatada por su delicada situación económica y un límite salarial que afecta a todas las secciones, no solo a la plantilla del primer equipo de fútbol. La sección tiene un presupuesto de 28,5 millones, frente a los 49 del Real Madrid.

La opción de Xavi Pascual era cómoda y segura, ya que estaba libre, viviendo en Gavà y su barcelonismo está fuera de dudas. Además, siempre se ha mostrado agradecido por el trato que le dispensó Laporta cuando le nombró entrenador en 2008. Y conoce bien la casa.

El Barça ocupa la octava posición en la Euroliga, con seis victorias y cuatro derrotas, y es el undécimo en la Lilga.