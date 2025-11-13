Qualsevol nit pot sortir el sol, por Carme Barceló

Digánme ustedes qué medium o visionario de cabecera iba a adivinar que Lionel Messi Cuccittini entraría en el Camp Nou con nocturnidad y sin alevosía una ínsipida noche de otoño. Y que, además, lo que pudo ser un acto impulsivo acababa convirtiéndose en un texto demoledor que acompañaba a las fotos caseras.

Lo que iba a arreglar Joan Laporta con un asado es lo que se coció en un conocido restaurante cercano al estadio y que derivó en uno de los impactos más sonados de este 2025 en clave blaugrana. Me cuentan que un jugador del primer equipo casi entró en parada cardíaca -positiva, eso sí- cuando vio el post en la cuenta de Instagram del argentino. Emoción sintió. La misma que algunos veteranos trabajadores del club y de los millones de aficionados del Barça que confirmaban, una vez más, que Messi es uno de los suyos. Pero el astro no da puntada sin hilo y al presidente del FC Barcelona le pilló con el paso cambiado. Rápidamente se colocó el traje preelectoral y cerró filas entorno a sí mismo, dejando al mejor jugador de la historia fuera de la ecuación.

“Benvinguts, passeu, passeu”, cantaba Sisa hace unas décadas. Aquella mítica canción titulada “Qualsevol nit pot sortir el sol” parece escrita para esa noche de domingo en la que una estrella se dejó caer por el Nou Camp Nou. Porque no se fue como imaginaba ni imaginó otra vida que no fuera vestido con esta camiseta. Pero más allá del deseo y del romanticismo, hay una realidad tozuda que nadie se molesta en ocultar: la distancia infinita entre Messi y la actual junta directiva. Ni el futbolista tiene interés alguno en mejorarla ni los actuales mandatarios saben cómo gestionar semejante ‘quilombo’. Estos reconocen que tamaña figura se les escapa de las manos, entre otras cosas porque la mayoría le han aplaudido y llorado a partes iguales. Le temen como tantos rivales históricamente. Saben que un aleteo de Leo se convierte en un tsunami. Reconocen en la intimidad que les da miedo cualquiera de sus movimientos. No le regatean porque no pueden. Y porque no saben.

Pero tienen claro que con Messi cualquier noche puede salir el sol. Así está de deslumbrado el barcelonismo.