Olivier Rioux, el jugador más alto de la historia del baloncesto universitario

Los Florida Gators se coronaron campeones de la Final Four de la NCAA, y Walter Clayton Jr. se llevó el galardón de 'Most Outstanding Player' antes de entrar en la NBA con los Utah Jazz el pasado verano, pero el jugador que atrajo más miradas en realidad no estaba en la cancha, y de hecho no llegó a disputar ni un solo segundo en toda la temporada. Tras más de un año de espera en los banquillos, Olivier Rioux ha hecho finalmente su debut y se ha convertido en el jugador más alto en la historia del baloncesto universitario.

Olivier Rioux en su debut universitario con los Florida Gators el pasado jueves. / Chris Watkins / AP

Estatura de récord

El canadiense de 19 años mide 2,36 metros y no es la primera vez que rompe un récord. En 2021 entró en el Libro Guinness de los Récords como el adolescente más alto del mundo. Es cinco centímetros más alto que Gheorghe Mureșan y Manute Bol, los dos jugadores más altos en la historia de la NBA, y siete centímetros más alto que Yao Ming y Tacko Fall. A su lado, Victor Wembanyama no parecería tan alto. Pero todavía le queda mucho camino por recorrer antes de llegar a la NBA, por ejemplo disputar más de dos minutos en un partido, que fue lo que jugó en su debut de la semana pasada. El gigantón prácticamente no rozó la pelota, pero fue igual de histórico.

Cuando le preguntaron sobre batir el récord de altura, Rioux le restó importancia: "Como otro día cualquiera". En cambio, se centró en la emoción de su debut: "Fue genial. El apoyo de todos fue increíble, incluso de los suplentes y de la afición. Creo que todos me apoyaron. Estoy muy agradecido".

Que Rioux ingresara al encuentro no estaba planeado, pero con los Gators arriba de 50 puntos sobre North Florida y dos minutos en el reloj, la afición empezó a gritar: "¡We Want Ollie¡ (Queremos a Ollie!"), y el entrenador Todd Golden no tuvo más remedio que sacarlo a la pista.

Pasado blanco

Rioux se unió a la cantera del Real Madrid cuando todavía tenía 12 años y ya medía la barbaridad de 2,13 m. Saltó a la fama en el Torneo de La Roda de 2018, donde acudió con el equipo francés Frenchy Phenoms y el conjunto blanco se fijó en él y terminó fichándolo. Disputó el Torneo U13 de Castelldefels cuando tenía 15 años y medía 2,36 con el equipo merengue, pero finalmente prefirió seguir con su formación en Brookwood Elite y en la prestigiosa academia de formación IMG Academy de Florida.

Olivier Rioux destaca por encima de sus compañeros en la previa de un partido de NCAA en 2024. / Phelan M. Ebenhack / AP

Proyección internacional

Ya ha representado a Canadá en varios torneos de categorías juveniles. A finales de agosto tomó parte en el Americas Championship U16, donde la selección canadiense finalizó en el tercer puesto. Aunque su influencia en el juego no siempre se reflejó en los números, fue uno de los jugadores más destacados del torneo. Sus promedios fueron de 8,3 puntos, 10,3 rebotes y 2,3 tapones por partido.

A Rioux la estatura le viene de herencia. Su padre, Jean François, exjugador de voleibol, mide 2,07 metros; su madre, Anne Gariepy, que practicó natación, alcanza 1,85; y su hermano, con la misma genética privilegiada, ya llega a los 2,10. Los padres han tenido que rechazar muchas propuestas de equipos interesados en el joven. “Es como si estuviera ignorando solicitudes en Facebook: entrenadores, agentes, marcas deportivas…”, comentó su padre hace un par de años, cuando su hijo empezó a ganar notoriedad.