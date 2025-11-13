Estos son los jugadores catalanes que disputarán el Catalunya - Palestina

La lista de jugadores convocados para disputar el partido solidario Catalunya - Palestina que tendrá lugar el próximo martes 18 a las 18:30 en el Estadi Olímpic Lluís Companys ya se ha publicado. El equipo, que contará con 22 hombres, cuenta entre sus filas con múltiples jugadores de Primera División.

El seleccionador absoluto masculino, Gerard López, ha anunciado este jueves los nombres de sus convocados con una plantilla conformada por un elevado número de futbolistas de equipos de Primera División (FC Barcelona, Villarreal CF, RCD Espanyol, Deportivo Alavés y Girona FC) con otros representantes de Segunda División (FC Andorra), Primera Federación (CE Europa, CE Sabadell y Gimnàstic de Tarragona) y Segunda Federación (UE Sant Andreu).

Gerard López se ha mostrado muy contento con la selección y con las ganas de hacer un buen papel: “Cuando se nos pide hacer la lista, lo hacemos con la máxima ilusión posible.” También ha destacado el esfuerzo de todas las partes implicadas para poder sacar adelante este partido.

Por el momento, desde que el lunes se pusieran a la venta las entradas para el encuentro, la Federació Catalana de Fútbol ha contabilizado más de 15.000 entradas vendidas, que corresponderían a la primera anilla de Montjuïc.

Estos son los 22 convocados de Gerard López:

Arnau Tenas – Villarreal CF

Adrià Altimira – Villarreal CF

Àlex Cano – CE Europa

Arnau Martínez – Girona FC

Marc Bombardó 'Bomba' – FC Andorra

Marc Bernal – FC Barcelona

Àlex Moreno – Girona FC

Marc Domènech – FC Andorra

Pau Víctor – Sporting Braga

Sergio Gómez – Real Sociedad

Joel Roca – Girona FC

David Astals – CE Sabadell

Àngel Fortuño – RCD Espanyol

Ramón Terrats – RCD Espanyol

Martí Vilà – FC Andorra

Marc Montalvo – Gimnàstic de Tarragona

Jofre Carreras – RCD Espanyol

Albert Orriols 'Urri' – CE Sabadell

Jordi Cano – CE Europa

Antoniu Roca – RCD Espanyol

Alberto Garcia – UE Sant Andreu

Jaume Jardí – Gimnàstic de Tarragona