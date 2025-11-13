Martes 18 a las 18:30h
Estos son los jugadores catalanes que disputarán el Catalunya - Palestina
Las entradas para el partido Catalunya-Palestina saldrán a la venta este lunes
La lista de jugadores convocados para disputar el partido solidario Catalunya - Palestina que tendrá lugar el próximo martes 18 a las 18:30 en el Estadi Olímpic Lluís Companys ya se ha publicado. El equipo, que contará con 22 hombres, cuenta entre sus filas con múltiples jugadores de Primera División.
El seleccionador absoluto masculino, Gerard López, ha anunciado este jueves los nombres de sus convocados con una plantilla conformada por un elevado número de futbolistas de equipos de Primera División (FC Barcelona, Villarreal CF, RCD Espanyol, Deportivo Alavés y Girona FC) con otros representantes de Segunda División (FC Andorra), Primera Federación (CE Europa, CE Sabadell y Gimnàstic de Tarragona) y Segunda Federación (UE Sant Andreu).
Gerard López se ha mostrado muy contento con la selección y con las ganas de hacer un buen papel: “Cuando se nos pide hacer la lista, lo hacemos con la máxima ilusión posible.” También ha destacado el esfuerzo de todas las partes implicadas para poder sacar adelante este partido.
Por el momento, desde que el lunes se pusieran a la venta las entradas para el encuentro, la Federació Catalana de Fútbol ha contabilizado más de 15.000 entradas vendidas, que corresponderían a la primera anilla de Montjuïc.
Estos son los 22 convocados de Gerard López:
Arnau Tenas – Villarreal CF
Adrià Altimira – Villarreal CF
Àlex Cano – CE Europa
Arnau Martínez – Girona FC
Marc Bombardó 'Bomba' – FC Andorra
Marc Bernal – FC Barcelona
Àlex Moreno – Girona FC
Marc Domènech – FC Andorra
Pau Víctor – Sporting Braga
Sergio Gómez – Real Sociedad
Joel Roca – Girona FC
David Astals – CE Sabadell
Àngel Fortuño – RCD Espanyol
Ramón Terrats – RCD Espanyol
Martí Vilà – FC Andorra
Marc Montalvo – Gimnàstic de Tarragona
Jofre Carreras – RCD Espanyol
Albert Orriols 'Urri' – CE Sabadell
Jordi Cano – CE Europa
Antoniu Roca – RCD Espanyol
Alberto Garcia – UE Sant Andreu
Jaume Jardí – Gimnàstic de Tarragona
