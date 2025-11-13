Granollers y Zeballos, eliminados en la fase de grupos de las Finales ATP

l tenista español Marcel Granollers puso fin a su andadura en el torneo de dobles de las Finales ATP junto al argentino Horacio Zeballos al caer (6-3, 7-5) este jueves en el último partido de la fase de grupos, en busca de un puesto en semifinales, ante Julian Cash y Lloyd Glasspool.

Los británicos llegaban a Turín (Italia) como debutantes pero cabezas de serie número uno, y avanzaron a la penúltima ronda con una segunda victoria que buscaba también el español, campeón en 2012 con Marc López, y el argentino, quienes jugaban la cita de los mejores del año por sexta temporada seguida.

A remolque

Granollers y Zeballos, que necesitaban vencer para avanzar, empezaron a remolque con un 'break' en el cuarto juego que no acertaron a responder. En el segundo acto, los británicos subieron incluso el nivel y, al resto, la dupla hispano-argentina no tuvo ni una ocasión de romper.

Pese a la derrota, el español y el argentino, que empezaron en Turín superando a los vigentes campeones Kevin Krawietz y Tim Puetz, despiden una temporada para enmarcar, con cinco títulos, entre ellos Roland Garros y US Open, además del ATP Masters 1000 de Madrid, el ATP 500 de Basilea y el ATP 250 de Bucarest.